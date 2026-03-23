이진숙, 23일 오전 기자회견

"민주주의 절차에 대한 부당 개입"

주호영 "사법적 판단·무소속 출마도 검토"

서울·부산·충북·포항까지…국힘 공천 갈등

국민의힘 대구시장 공천 경선에서 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 컷오프되면서 후폭풍이 거세지고 있다.

양측은 공천관리위원회의 결정을 수용할 수 없다며 불복 의사를 밝혔고, 특히 주 부의장 측은 사법적 대응과 무소속 출마 가능성까지 시사하며 강경한 입장을 보이고 있다. 대구뿐 아니라 충북·포항 등 다른 지역에서도 공관위 결정에 대한 반발이 이어지면서 국민의힘 선거 전반에 부담으로 작용할 전망이다.

23일 오전 이 전 위원장은 기자회견을 열고 "이번 공관위의 컷오프는 제 개인에 대한 능멸일 뿐만 아니라 대구 시민에 대한 모욕"이라며 "공관위가 경선의 기회조차 주지 않고 저를 잘라낸 것은 민주주의 절차에 대한 부당한 개입"이라고 비판했다.

이어 "공관위는 납득할 수 있게 설명해줘야 한다"며 "이번 결정을 재고해줄 것을 강력히 요구한다"고 덧붙였다.

이진숙 전 방송통신위원회 위원장. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

전날 국민의힘 공관위는 대구시장 후보 예비경선에 윤재옥(4선), 추경호(3선), 유영하·최은석(초선), 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 6명을 올렸다. 반면 주 부의장(6선)과 이 전 위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사는 경선 대상에서 제외됐다.

주 부의장은 즉각 반발하며 사법적 대응까지 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 "이 결정을 절대 수용할 수 없다"며 "부당한 컷오프에 대한 사법적 판단을 구하겠다. 당내에서 자구 절차도 밟겠다"고 말했다.

이어 "여론조사에서 1·2위를 달리던 후보를 배제하고 벌이는 경선이 대구시장 선거에 보탬이 되는 일인가"라며 "공관위의 횡포를 바로잡는 것이야말로 제 정치 인생의 마지막 책무라고 생각한다"고 덧붙였다.

주호영 국회부의장이 국민의힘 대구시당에서 긴급 기자회견을 하고 공천 관련 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 제공 원본보기 아이콘

대구시장 경선을 둘러싼 이번 공관위 결정과 관련해 당 안팎에서는 다양한 해석이 제기되고 있다. 당 지도부가 한동훈 전 대표의 출마 가능성을 차단하기 위해 중도 성향 지역구(대구 수성갑)를 둔 주 부의장을 배제했다는 시각과, 향후 선거 구도를 고려한 전략적 판단이라는 분석 등이 나온다.

주 부의장의 무소속 출마 가능성이 거론되면서 국민의힘 후보와 더불어민주당 후보인 김부겸 전 국무총리 간 3파전을 전망하는 시각도 있다. 보수 논객 조갑제 대표는 "주 부의장이 무소속으로 뛰어들면 해당 지역구에 한 전 대표가 출마하면서 두 사람 간 연대 가능성도 있다"며 "결국 민주당 후보인 김 전 총리에게 유리한 구도가 형성될 수 있다"고 말했다.

대구뿐 아니라 서울과 부산, 포항, 충북 등에서도 공천을 둘러싼 잡음이 이어지고 있다. 서울에서는 오세훈 시장이 당내 노선 변화를 요구하며 후보 등록을 미루는 등 갈등을 빚은 바 있고, 부산에서는 공관위가 주진우 의원의 전략공천을 검토하다가 지역 의원들의 반발에 부딪혀 박형준 시장과의 경선으로 선회했다.

포항에서도 경선 후보 압축 과정에서 탈락한 예비후보들이 반발하고 있다. 박승호 전 포항시장과 김병욱 전 국회의원 등은 여론조사 결과를 근거로 재심 청구와 법원 가처분 신청을 검토 중이다.

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충북에서는 현역 광역단체장 가운데 처음으로 컷오프된 김영환 충북지사가 법원에 가처분 신청을 제기하고 이날 심문이 진행될 예정이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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