[특징주]삼성E&A, '기업가치 제고' 기대감에 9%대 상승세

'뉴에너지'로 포트폴리오 확대

삼성E&A가 23일 장초반 9%대 상승하고 있다. 최근 발표한 기업가치 제고 방안에 대한 기대감이 지속되는 분위기다.

이날 오전 9시23분께 한국거래소에서 삼성E&A는 전장 대비 9.07% 오른 3만8500원에 거래되고 있다.

앞서 삼성E&A는 지난 20일 장마감 후 '2026년 기업가치 제고 계획'을 발표했다. LNG, 청정에너지, 물사업 등 '뉴에너지(New Energy)'로 사업 포트폴리오를 확대하고, 3개년 주주환원 정책 공시를 통해 예측 가능성을 제고하는 등 내용이 담겼다.

신동현 현대차증권 연구원은 지난 20일 보고서에서 "삼성E&A는 뉴에너지 부문의 일환으로 LNG 시장에서의 입지를 넓힐 계획"이라며 "30건 이상의 천연가스 관련 국내외 EPC를 수행한 이력이 있으며, 직접적인 LNG 액화트레인 경험은 없으나 수 건의 액화 에틸렌 생산설비 프로젝트를 통해 영하 104도까지의 극저온 냉각 공정을 구현한 바 있다"고 평가했다.

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신 연구원은 삼성E&A의 목표주가를 4만3000원으로 상향하고 투자의견 '매수'와 업종 내 최선호주를 유지했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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