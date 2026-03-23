삼양식품, 내달부터 일본서 2종 판매

삼양식품 삼양식품 close 증권정보 003230 KOSPI 현재가 1,166,000 전일대비 15,000 등락률 +1.30% 거래량 20,650 전일가 1,151,000 2026.03.23 09:23 기준 관련기사 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' 전 종목 시세 보기 이 다음 달부터 일본 전용 제품인 '불닭카레' 레토르트 2종을 선보인다고 23일 밝혔다.

삼양식품이 다음 달부터 선보인다고 밝힌 일본 전용 제품 '불닭카레' 레토르트 2종.(사진제공=삼양식품) AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 매운맛 입문자도 즐길 수 있는 '중간 매운맛'과 매운맛을 선호하는 소비자를 위한 '매운맛' 두 가지로 구성됐다. 이번 제품은 불닭 소스를 활용해 매운맛과 일본식 카레 특유의 감칠맛을 결합한 것이 특징이다. 따뜻한 밥과 함께 즐기거나 돈가스, 크로켓, 가라아게 등 튀김 요리와 곁들일 수 있다. 레토르트 형태로 별도 조리 없이 전자레인지에서 약 1분만 데우면 된다.

'불닭카레'는 일본에서만 구매할 수 있는 한정 제품으로, 현지 소비자뿐 아니라 일본을 방문하는 한국 관광객에게도 높은 관심을 받을 것으로 기대된다. 일본 전국 슈퍼마켓, 드럭스토어, 디스카운트 스토어 등 약 2000개 매장에서 판매될 예정이다. 돈키호테, 라이프 코퍼레이션, 이온, 웰시아 등에서 구매 가능하다.

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삼양식품 관계자는 "야끼소바 불닭볶음면, 불닭포테토칩에 이어 이번 불닭카레 출시를 통해 레토르트 식품 카테고리까지 일본 맞춤형 제품 라인업을 확대하게 됐다"며 "앞으로도 현지 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발을 통해 일본 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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