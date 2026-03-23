한동훈, 대구 컷오프에 "의도 누구나 의심…승복못할것"
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한동훈 전 국민의힘 대표는 23일 국민의힘이 대구시장 공천과 관련해 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천배제) 한 데 대해 "장동혁 대표 체제에서의 컷오프는 누구나 의도를 의심하고 확신한다"면서 "승복할 수 없을 것"이라고 했다.
한 전 대표는 이날 YTN에 출연해 "대구는 누구를 꽂아도 된다는 생각으로 (후보를) 셔플(shuffle) 하는 것이다. 많은 혼란이 오지 않을까"라면서 이같이 밝혔다.
연합뉴스
한 전 대표는 "장동혁 지도부가 하는 것이 당과 원칙을 위해서 하는 것이라고 누구도 생각하지 않는다"면서 "선거에서 꼭 이기겠다는 마음이 없고, 그저 당을 사당화하겠다는 생각만 있는 것이 아닌가 국민들이 생각할 듯하다"고 했다.
한 전 대표는 아울러 당이 이 전 위원장을 국회의원 재·보궐선거에 출마시킬 수 있다는 전망에 대해서도 "대구시장 후보로는 자격이 없다고 컷오프 한 사람을 국회의원 (후보)으로 보내는 건 앞뒤가 안 맞는 얘기"라면서 "이 전 위원장은 숨기지 않고 윤어게인을 하는데, 이분을 선거에 앞장세웠을 때 당이 어떻게 국민에게 비칠지에 대해서는 1도 생각하지 않는 사람들(지도부)"이라고 했다.
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한 전 대표는 또 국민의힘 상황에 대해선 "이 당을 숙청과 징계만 하는 정당으로 만들고, 윤어게인 세력과 연을 끊지 못하는 사람들이 있다"면서 "민심은 이미 강을 건넜는데 당권파들은 붙잡고 있다. 당연히 추락할 수밖에 없다"고 했다.
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