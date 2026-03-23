한동훈 전 국민의힘 대표는 23일 국민의힘이 대구시장 공천과 관련해 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천배제) 한 데 대해 "장동혁 대표 체제에서의 컷오프는 누구나 의도를 의심하고 확신한다"면서 "승복할 수 없을 것"이라고 했다.

한 전 대표는 이날 YTN에 출연해 "대구는 누구를 꽂아도 된다는 생각으로 (후보를) 셔플(shuffle) 하는 것이다. 많은 혼란이 오지 않을까"라면서 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 "장동혁 지도부가 하는 것이 당과 원칙을 위해서 하는 것이라고 누구도 생각하지 않는다"면서 "선거에서 꼭 이기겠다는 마음이 없고, 그저 당을 사당화하겠다는 생각만 있는 것이 아닌가 국민들이 생각할 듯하다"고 했다.

한 전 대표는 아울러 당이 이 전 위원장을 국회의원 재·보궐선거에 출마시킬 수 있다는 전망에 대해서도 "대구시장 후보로는 자격이 없다고 컷오프 한 사람을 국회의원 (후보)으로 보내는 건 앞뒤가 안 맞는 얘기"라면서 "이 전 위원장은 숨기지 않고 윤어게인을 하는데, 이분을 선거에 앞장세웠을 때 당이 어떻게 국민에게 비칠지에 대해서는 1도 생각하지 않는 사람들(지도부)"이라고 했다.

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한 전 대표는 또 국민의힘 상황에 대해선 "이 당을 숙청과 징계만 하는 정당으로 만들고, 윤어게인 세력과 연을 끊지 못하는 사람들이 있다"면서 "민심은 이미 강을 건넜는데 당권파들은 붙잡고 있다. 당연히 추락할 수밖에 없다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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