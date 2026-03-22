최휘영 문화체육관광부 장관이 22일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 방탄소년단(BTS)의 21일 공연이 성숙한 시민의식 덕분에 사고 없이 무사히 끝났다며 감사의 뜻을 나타냈다.

최휘영 장관은 "BTS의 '아리랑' 광화문 공연이 단 한 건의 안전 사고 없이 무사히 끝났습니다"라며 "우리 국민의 성숙한 시민 의식과 전 세계에서 오신 팬덤 '아미'의 협조 덕분"이라고 밝혔다.

최 장관은 "전 세계 190여 개 나라로 울려 퍼진 이번 공연을 위해 불편함을 감내해주신 많은 시민들, 그리고 안전한 공연을 위해 애써주신 자원봉사자와 공무원 등 모든 관계자 분들께 감사 드립니다"라고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장 일대에서 행사장 현장 점검을 하고 있다. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

최 장관은 BTS 공연에 대한 소감도 밝혔다. 그는 "3년 5개월 만에 돌아온 BTS의 목소리는 보라빛으로 물든 광화문 광장에 울려퍼졌고, 완전체가 빚어내는 역동적인 안무는 팬들의 감탄을 자아냈습니다"라며 "이번 공연을 계기로 우리의 자랑스런 K-컬처가 한층 더 빠르고 넓게 전 세계로 뻗어나갈 수 있도록 정부도 최선을 다하겠습니다"라고 강조했다.

방탄소년단은 21일 서울 광화문 광장에서 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'으로 군 복무를 마친 뒤 3년5개월 만에 복귀 무대를 선보였다. 전 세계에서 주최 측(하이브) 추산 10만4000명의 팬이 모였지만 큰 사고 없이 마무리됐다.

AD

광화문 공연을 마친 방탄소년단은 23일(현지시간) 뉴욕 스포티파이가 주최하는 무대에 오르고, 25∼26일 현지 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연하는 등 미국 활동에 나선다. 4월 9·11·12일에는 고양종합운동장 주경기장에서 새 월드투어 '아리랑'을 시작한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>