대구·부산 이어 22일 서울 경동시장 연설

한 전 대표 "보수의 재건이 절실" 강조

한동훈 국민의힘 전 대표는 22일 "오늘날 국민의힘은 숙청과 징계에 몰두하는 정당이 됐다"며 "당당하고 정의롭고 유능한 보수의 모습을 회복하는 것이 절실하다"고 강조했다.

한 전 대표는 이날 서울 동대문구 경동시장을 찾아 상인들을 만난 자리에서 이같이 밝히며 보수 재건의 필요성을 언급했다. 그는 "이재명 정권이 정의롭지 않은 정치를 이어가고 있음에도, 국민들은 오히려 국민의힘에 더 큰 실망을 느끼고 있다"며 "당권파가 정치가 해야 할 일은 외면한 채, 자신들이 하고 싶은 일만 해왔기 때문"이라고 비판했다.

이어 "해야 할 일을 하지 않고 하고 싶은 말만 앞세워 당을 비정상으로 만든다면 정권을 제대로 견제할 수 있겠느냐"며 "부끄러움을 알아야 한다. 우리가 사랑해온 정통 보수 정당이 왜 이처럼 부끄러운 모습이 됐는지 돌아봐야 한다"고 날을 세웠다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 22일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

한 전 대표는 경동시장에서 '보수 재건'을 강조한 이유에 대해 시장의 원리를 들어 설명했다. 그는 "흔히 시장을 이기는 권력은 없다고 한다"며 "이재명 정권이 경제의 시장을 거스르려 한다면, 국민의힘 당권파는 민심이라는 시장을 거스르려 한다"고 지적했다.

그러면서 "보수가 되찾아야 할 것은 결국 민심의 시장"이라며 "민심의 시장 거스르는 정치, 민심의 시장을 이겨 먹는 정치는 절대 해선 안 된다"고 강조했다.

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앞서 친한파로 분류되는 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 조치와 관련해 법원이 잇따라 징계 효력정지 가처분 신청을 인용한 데 대해서도 언급했다. 그는 "정당 내부 문제에 통상 개입을 자제하는 법원이 가처분을 받아들였다는 것은 그만큼 상황이 비정상적이라는 의미"라며 "당권파는 이를 무겁게 받아들이고 스스로를 돌아봐야 한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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