"문화적 역량·도시 경쟁력 전 세계에 알려"

"매력 알려 서울을 글로벌 TOP5 도시로"

추락 방지 안전 펜스 설치…관련 사고 0건

오세훈 서울시장은 22일 전날 열린 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 관련해 "현장에서 헌신해 준 모든 공직자들과 질서 있고 성숙한 관람 문화를 보여준 시민과 '아미' 여러분께 감사드린다"고 말했다.

방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 광화문광장에서 오세훈 서울시장이 공연 준비 현장을 점검하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오 시장은 "이번 공연은 아티스트 컴백 무대를 넘어, 서울과 대한민국의 문화적 역량과 도시 경쟁력을 전 세계에 알리는 계기가 됐다"며 "앞으로도 서울의 가치와 매력을 널리 알리고 글로벌 문화발신지로서의 위상을 높여 서울을 글로벌 TOP5 도시로 만들겠다"고 강조했다.

21일 광화문 일대에서 열린 BTS 컴백 공연에 주최 측 추산 10만4000여명의 인파가 현장을 찾은 것으로 추정된다. 서울시는 관계기관의 체계적인 인파 관리와 성숙한 관람 문화 속에 행사를 무사히 마무리할 수 있었다고 밝혔다.

서울시는 공연이 결정된 직후인 지난달 4일 오 시장 주재 점검회의를 시작으로 관계기관 및 주최 측과 협력해 안전관리 대책을 선제적으로 준비·가동했다.

공연 이틀 전에는 오 시장이 관계기관, 주최 측과 광화문 일대를 직접 찾아 무대 주변부터 지하철 출입구, 동선 분리를 위한 안전 펜스 설치 상태까지 합동 점검하며 준비상황을 재확인했다.

당일에는 서울시와 관계기관이 함께 3400명 규모의 대응 인력을 투입해 관람객들의 안전과 질서를 확보했다. 오전 10시부터 세종문화회관 4층에 '관계기관 통합 현장본부'를 가동해 행정안전부, 중구·종로구, 경찰, 소방, 하이브 등이 함께 인파 및 현장 상황을 합동 관리했다.

공연 종료 후에도 인력을 집중 투입해 3시간 내 1차 정비 완료했고, 다음날 오전 6시 도로 물청소를 끝으로 청소를 마무리했다. 양일간 수거된 쓰레기는 약 40t으로 추정된다.

공연 전날 밤 9시부터 통제됐던 세종대로 역시 시설물 철거 및 도로와 보도 정비 후 당초 계획대로 22일 오전 6시 차량 통행이 재개됐다.

지하철 환기구(78개)와 역사 출입구 캐노피(4개) 등 82개 지점에는 추락 방지 안전 펜스를 사전에 설치한 결과 당일 현장에서 관련 사고가 단 1건도 발생하지 않았다.

서울시 누리집에 'BTS 컴백공연 종합안내' 메뉴를 신설해 교통·안전·편의 시설 등 필수 정보를 제공했는데, 페이지 조회 수는 약 28만 5000여 건에 이르렀다.

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시는 다음 달 19일까지 동대문디자인플라자(DDP) 등 서울 명소를 중심으로 축제 분위기를 이어간다는 계획이다. 2026 서울스프링페스티벌(4월10일~5월5일), DDP 뮤직라이트쇼(4월6일~4월12일), K팝 성지 도보관광코스(3월19일~), 서울스테이 라운지(3월20일~4월12일) 등을 3~4월 집중 운영한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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