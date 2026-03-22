"부동산 정책 0.1% 결함 있어서 안돼"

이재명 대통령이 주택 및 부동산 정책의 입안과 결정 과정에서 다주택자 등 부동산 과다 보유 공직자를 전면 배제하라고 지시했다.

이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 22일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "주택과 부동산 정책의 논의, 입안, 보고, 결재 과정에서 다주택자와 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다"고 밝혔다.

이 대통령은 이번 조치의 배경에 대해 "부동산공화국 탈출은 대한민국 대전환을 위한 핵심중의 핵심과제이고, 부동산이나 주택정책에서는 단 0.1%의 결함이나 구멍도 있어서는 안되기 때문"이라고 강조했다.

특히 공직 사회의 책임을 강하게 질타했다. 이 대통령은 "다주택자나 투자ㆍ투기용 비거주 주택 보유자, 초고가주택 자체를 비난할 이유는 없습니다. 주택보유가 많을수록 유리하도록, 집값이 오르도록 세제, 금융, 규제 정책을 만든 공직자들이 문제"라며 "그런 제도를 만든 공직자나 그런 제도를 방치한 공직자가 그 잘못된 제도를 악용해 투기까지 한다면 그는 비판을 넘어 제재까지 받은 게 마땅하다"고 지적했다.

이어 "지금부터라도 부동산 주택정책에서 배제하는 것이 타당하겠지요?"라며 "부동산 특히 주택가격 안정은 이 정권의 성패가 달린 일이고, 대한민국의 운명을 가르는 일"이라고 덧붙였다.

AD

이 대통령은 또한 "집이 있어야 살림도 하고 결혼해 아이 낳아 기르기도 할 것 아니겠습니까?"라며 "몇몇의 돈벌이를 위해 수많은 이들을 집없는 달팽이처럼 만들면 안 된다고 생각하는데, 여러분 의견은 어떠신가요?"라고 국민의 의견을 묻기도 했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>