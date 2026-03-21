50대 여성, 가스총·전기충격기 적발

경찰, 소지 허가 필요한지 확인 예정

광화문 일대 금속탐지기 등 검문 강화

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 예정된 21일 서울 광화문 광장 일대 검문·검색이 강화되면서 가스총과 전기충격기를 소지한 50대 여성, 식칼을 소지한 요리사 등이 경찰에 적발됐다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞둔 21일 오후 5시25분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 서관 앞 검문소에서 50대 여성이 금속탐지기를 통과하려다 가스총과 전기충격기를 적발당했다. 이지예 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오후 5시25분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 서관 앞 검문소에서 50대 여성이 금속탐지기를 통과하려다 호신용 가스총, 전기충격기 등 물품을 적발당했다. 이 여성은 "남자친구에게 선물 받은 호신용 가스총"이라며 "밤길을 돌아다니기 불안해 원래 들고 다니는 물품"이라고 설명했다. 경찰은 해당 여성의 입장을 제지하고 가스총 등이 허가를 받아야 소유할 수 있는 물품인지 확인 중이다.

가스총은 관할 경찰서장으로부터 소지 허가를 받아야 한다. 정신질환, 폭력 전과 등 결격 사유가 없어야 하며 이를 어길 경우 총포화약법 위반에 해당한다. 전기충격기도 3만㎸ 이상일 경우 소지가 제한된다. 경찰 관계자는 "소지 허가가 필요한 품목인지 확인하기 위해 지구대로 인계했다"고 했다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞둔 21일 오후 5시25분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 서관 앞 검문소에서 50대 여성이 금속탐지기를 통과하려다 가스총과 전기충격기를 적발당했다. 이지예 기자 원본보기 아이콘

또다른 검문소에선 캠핑용 접이식 칼이 위험 물품으로 분류돼 수거되기도 했다. 독일에서 온 관광객 해커스(45)는 "평소 백팩에 넣어 다녔을 뿐인데 금속탐지기에 걸려 압수당했다"며 "규정이라고 하니 어쩔 수 없지만, 도심에서 이런 엄격한 보안은 드문 경험이라 당황스럽다"고 말했다.

앞서 경찰은 이날 오후 종로구 세종문화회관 내 BTS 공연 통합현장본부 상황실에서 열린 국무총리 보고에서 금속탐지기로 식칼을 식별했고 소지자의 신원을 요리사로 확인했다고 밝히기도 했다. 오전에는 배낭에 과도를 넣은 채 금속탐지기를 통과하려던 일행이 경찰의 제지를 받았다. 이들은 평소처럼 나들이 중 과일을 깎아 먹으려 했을 뿐이라며 경찰과 실랑이를 벌인 것으로 전해졌다.

경찰이 21일 서울 광화문 광장 일대 검문소에서 수거한 주머니 칼과 라이터 등 물품. 박호수 기자 원본보기 아이콘

광화문 광장 일대는 철저한 몸 수색과 출입 통제로 사실상 '진공' 수준의 경비에 들어갔다. 광화문 맞은편부터 시청역까지 남북으로 1.2km, 동서 방향으로 약 200m 구간에 안전 펜스가 늘어섰고 광장을 통과하려면 펜스를 따라 설치된 31개 게이트를 통과해야 했다. 각 게이트에선 금속탐지기 등을 통과해야 진입이 가능했고 경찰은 모든 시민·관람객을 대상으로 소지품 검사도 실시했다.

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애초 경찰은 라이터까지 압수했지만 오후 3시를 기점으로 인파 밀집도가 높아지면서 일부 절차를 생략하고 있다. 위험도가 낮은 물품은 통과시키는 등 검사 속도를 높여 병목 현상을 해소하려는 것으로 풀이된다. 손목에 비표를 찬 공연 예매자는 '검문 완료'로 여기고 바로 통과시키고 있다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr

박호수 기자 lake@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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