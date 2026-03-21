장비·인력 총동원 지시 이어 직접 현장行

11명 사망·3명 실종·59명 부상

이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 자동차부품 공장 화재 참사 현장을 찾아 수색·수습 상황을 점검하고 피해자 지원과 재발 방지 대책 마련을 직접 챙겼다. 이 대통령은 전날 화재 발생 직후 장비와 인력 등 가용 자원의 총동원을 지시한 데 이어 하루 만에 현장을 직접 찾았다.

청와대에 따르면 이 대통령은 이날 오후 대전 화재 현장을 방문했다. 앞서 이 대통령은 20일 대전 대덕구 공장 화재를 보고받은 직후 "즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원하라"고 지시했고 "신속한 인명 구조와 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라"고 당부했다. 이후 사회관계망서비스(SNS)에서도 피해 상황을 면밀히 파악해 필요한 지원과 후속 조치를 신속히 추진하겠다고 밝혔다.

이번 화재는 20일 오후 1시17분께 대전 대덕구 문평동 자동차부품 제조 공장에서 발생했다. 소방당국은 대응 2단계와 국가소방동원령을 잇달아 발령하며 진화와 구조에 나섰다. 밤샘 수색 과정에서 실종자 10명이 숨진 채 발견됐고, 21일 낮 1명이 추가로 수습돼 현재까지 사망자는 11명으로 늘었다. 부상자는 59명, 남은 실종자는 3명이다.

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희생자 다수는 공장 2~3층 내부 공간에서 발견됐다. 소방당국은 붕괴 위험이 큰 구역을 중심으로 구조견과 중장비, 탐지 장비 등을 투입해 남은 실종자 수색을 이어가고 있다. 당국은 발화 지점과 화재 확산 경로, 건물 구조 변경 여부 등을 포함한 정확한 화재 원인 규명에도 착수했다.

정부는 범정부 차원의 수습 체제도 가동 중이다. 김민석 국무총리는 20일 밤과 21일 새벽 잇따라 현장을 찾아 수색 상황을 점검했고, 윤호중 행정안전부 장관은 중앙재난안전대책본부 회의를 열어 중앙합동재난피해자지원센터 설치와 피해자별 지원 대책을 지시했다. 고용노동부도 중수본을 꾸리고 유가족 지원, 산재 보상, 트라우마 관리에 나섰다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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