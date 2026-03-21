정청래 "여당 대표로서 죄송"

장동혁, 정부 차원 신속 지원 당부

21일 여야 대표가 대형 인명피해가 발생한 대전 자동차 부품공장 화재 현장을 찾아 국회 차원의 지원을 논의하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 화재 현장에서 "안타깝게 희생된 분과 가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "당 차원에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 밝혔다.

(대전=연합뉴스) 김준범 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 방문하고 있다. 2026.3.21 psykims@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

정 대표는 "재난 안전사고 없는 안전한 나라를 우리가 계속 말해왔는데 이런 일이 또 발생해서 집권 여당 대표로서 죄송하다"면서 "구조·수습 과정에서 소방관들의 안전에도 만전을 기해달라"고 당부했다.

이어 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 "현장에 계속 머물면 피해를 드릴까 봐 바로 현장을 벗어나 민주당 대전시당위원장인 박정현 의원 지역 사무실로 옮겨 대책 회의를 했다"며 "당의 재난 안전 대응 매뉴얼에 따라 대전시당이 현장지원팀을 맡아 봉사하고, 총괄 대응을 윤건영 당 재난대책위원장이 맡아서 최대한 지원을 하겠다"고 밝혔다.

(대전=연합뉴스) 김준범 기자 = 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽 두번째)가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 찾아 이장우 대전시장(왼쪽) 등과 이동하고 있다. 2026.3.21 psykims@yna.co.kr(끝) 원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표도 현장을 방문해 "정부 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 최대한 신속하게 해 주시길 바란다"고 당부했다. 그러면서 "돌아가서 국회에서 지원할 수 있는 모든 것을 다할 수 있도록 신속하게 논의하겠다"고 강조했다.

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한편 전날 대전 자동차 부품공장인 안전공업에서 발생한 화재로 이날 오후 1시 기준 11명이 숨지고, 59명이 중경상을 입었다. 공장 내부에 있던 3명은 실종 상태로 현재 수색 작업이 진행되고 있다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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