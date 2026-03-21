휘발유 1829.3원·경유 1828.0원

2∼3주 차이로 국제유가 변동 반영

향후 가격 인상은 불가피

석유 최고가격제가 시행된 첫 주, 전국 주유소 기름값이 하락했다.

21일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 3월 셋째 주(15∼19일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전 주보다 리터(ℓ)당 72.3원 내린 1829.3원을 기록했다.

석유 최고가격제 시행 첫 날인 13일 김정관 산업부 장관이 서울 마포의 한 주유소를 방문, 현장 점검을 하고 있다. 2026.03.13 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 96.5원 하락한 1828.0원으로 휘발유보다 더 큰 낙폭을 보였다.

지역별로는 서울 휘발유 가격이 전주보다 85.4원 하락한 1865.4원으로 가장 높았고 대전은 114.0원 내린 1804.9원으로 가장 낮았다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 ℓ당 평균 1835.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1807.5원으로 가장 낮았다.

이번 주 국제유가는 중동 사태 긴장이 이어지며 급등했다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 30.4달러 오른 158.3달러로 나타났다.

국제 휘발유 가격은 14.3달러 상승한 142.7달러, 자동차용 경유는 23.5달러 오른 203.1달러로 집계됐다.

한편 정부는 석유 최고가격제에 따라 오는 27일 최고가격을 발표한다. 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국제유가 변동이 국내 주유소 가격에 반영되는 것을 고려하면 가격 인상이 불가피하다는 관측이 나온다.

앞서 문신학 산업통상부 차관은 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "최고가격제라 하더라도 2주 단위로 국제·유류제품 가격 상승을 반영하는 시스템을 도입했다"며 "제품가격이 올라간 부분의 상당 부분은 2주의 시차를 두고 반영된다. 각각의 경제 주체들이 부담을 나눠서 져야 하는 시스템이어서 가격이 올라갈 수밖에 없다는 것을 미리 양해를 구한다"고 말했다.

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정부는 에너지 절약 정책과 관련해 차량 5부제·10부제 등의 도입도 검토하고 있으며 시행 시기는 여러 가지 검토를 거쳐 결정할 예정이다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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