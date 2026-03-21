긴급구호·심리지원 등 통합 지원

21일 오전 기준 10명 사망·4명 실종·59명 부상

정부는 대전 대덕구 자동차 부품 공장 화재 수습과 피해 지원을 위해 행정안전부를 중심으로 중앙합동재난피해자지원센터를 설치했다.

행안부는 21일 윤호중 장관 주재로 중앙재난안전대책본부 2차 회의를 열고 피해자 지원과 사고 수습 방안을 점검했다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 20일 오후 불이 난 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장을 찾아 소방 관계자의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대덕문화체육관에 설치된 지원센터에는 22개 피해지원 기관이 한곳에 모여 민원 접수, 긴급구호, 의료·심리지원, 융자 및 세금·국민연금 상담 등을 피해자와 가족들에게 통합 제공한다.

대전시와 대덕구는 피해자와 가족을 위해 일대일(1:1) 전담공무원을 배치해 밀착 지원에 나선다.

정부는 현장 상황을 국민께 정확하게 전달하기 위한 브리핑을 이어가는 한편 사고 원인에 대한 정밀 조사를 병행한다.

고용노동부와 경찰청, 소방청은 합동 감식 등을 통해 화재 및 급속 확산 이유, 대피 경로의 안전성, 근로자 안전교육 실태 등을 철저히 파악할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 "현장 소방대원분들의 안전을 최우선으로 고려해 수습 활동을 진행해달라"며 "정부는 조속히 사고가 수습될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 행안부에 따르면 전날 대전 자동차 부품 공장에서 발생한 화재로 10명이 숨지고, 59명의 중·경상자가 나오는 등 69명의 인명피해가 발생했다. 부상자 중에는 소방대원 2명이 포함됐다. 공장 내부에 있던 4명은 실종 상태다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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