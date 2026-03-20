3년 9개월만 신보 '아리랑' 20일 발매

평양냉면 같은 곡 '스윔'에 정체성 담아

주제는 '한국적인 것'…흥과 문화 노래

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

"설레고 떨리지만 무엇보다 감개무량합니다. 오랜만에 일곱 명이 모여 함께 무언가를 할 수 있다는 사실만으로도 기쁘고 감사합니다."

그룹 방탄소년단(BTS)이 20일 소속사 빅히트뮤직을 통해 복귀 소감을 전했다.

방탄소년단은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매하며 팀의 새로운 챕터를 의미하는 'BTS 2.0'의 서막을 열었다. 2022년 6월 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 이후 3년 9개월 만의 단체 활동이다.

타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 화려한 수식보다 담백한 진심을 택했다. RM은 이 곡을 처음 들었을 때를 회상하며 "평양냉면처럼 담백하고 스근한 매력이 있다"고 평했다. 그는 "타이틀곡을 위해 한 달 내내 고민하며 다른 시도를 해봤지만, 결국 '스윔'이 지금 우리의 방식과 가장 잘 맞았다"고 밝혔다. 진은 "처음부터 입맛을 확 당기기보다는 들을수록 잊히지 않는 힘이 있는 노래"라며 곡 중간의 리듬 포인트인 '똥따다당' 소리를 관전 포인트로 꼽았다.

퍼포먼스에도 변화를 줬다. 제이홉은 "무대를 보는 도중에도 노래가 잘 들리는 퍼포먼스를 만들기 위해 노력했다"며 "파도를 표현하는 동작이나 잠수하듯 고요하게 가라앉는 디테일이 숨어있다"고 설명했다. 지민은 이 곡에 담긴 철학을 "멈추지 않고 계속해서 헤엄쳐 나갈 것이라는 의지"라고 정의했다. 거창한 메시지보다 각자의 삶 속에서 한 호흡씩 내쉬며 헤엄쳐가는 모두의 '인생곡'이 되길 바라는 마음을 담았다.

이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡아 '가장 방탄스러운 정체성'을 담아내는 데 집중했다. 앨범 제목 '아리랑'에서 알 수 있듯, 이번 신보의 핵심 키워드는 '한국적인 것'이다. RM은 "우리가 출발한 곳, 즉 뿌리와 맞닿아 있는 키워드"라며 "태권도를 소재로 곡을 써보기도 하는 등 우리만의 방식으로 자연스럽게 풀어내려 노력했다"고 전했다. 제이홉은 "가사 속에 한국의 흥과 문화를 녹였다"며 "그 뿌리가 견고했기에 지금의 우리가 있다"고 강조했다.

19일 방탄소년단 공연이 열리는 광화문광장 모습. 넷플릭스 제공 원본보기 아이콘

멤버들은 미국 로스앤젤레스(LA)에서 동고동락하며 앨범의 완성도를 끌어올렸다. 슈가는 "매일 함께 밥을 먹고 저녁마다 신인 시절 이야기를 나누며 그때의 기억을 되살렸다"고 말했다. 지민은 "데뷔 직후 우리끼리 만드는 앨범을 해보자고 했던 약속이 이번 세션을 통해 실현되어 뜻깊다"고 소회를 밝혔다. 마지막 트랙 '인투 더 선(Into the Sun)'은 뷔가 운동을 다녀오던 길에 떠올린 멜로디에서 시작됐을 만큼 멤버들의 자발적인 창의성이 곳곳에 녹아들었다.

앨범 발매 이튿날인 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서는 역사적인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'이 펼쳐진다. 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계되는 이번 공연은 기술적으로도 최대 규모다. 현장에는 방탄소년단 공식 응원봉 41536개를 이은 길이에 달하는 9.5km의 전력 케이블이 설치됐으며, 건물 옥상 등 1.6km 거리 곳곳에 배치된 23대의 카메라가 '왕의 길'을 걷는 멤버들의 모습을 포착한다.

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방탄소년단은 'BTS 2.0'을 '균형'과 '성장'으로 정의했다. RM은 "다시 일곱 명이 모였다는 사실이 절반, 어디론가 나아가며 변화해야 한다는 것이 나머지 절반"이라고 말했다. 뷔는 "시간이 흐르며 자연스럽게 시작되는 새로움이자, 그간의 경험을 무대에서 증명하는 계기"라고 했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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