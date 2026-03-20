WISET 이사장, 용산구 토지·상가 등 '83억'

정부공직자윤리위원회는 20일 문애리 한국여성과학기술인육성재단(WISET) 이사장을 비롯해 지난해 12월2일부터 올해 1월1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 100명의 재산을 공개했다.

문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현직자 가운데 가장 재산이 많은 인사는 문 이사장이었다. 문 이사장은 서울 용산구와 성북구에 본인 및 배우자 소유 대지 등 29억3300여만원 상당 토지, 광진구의 아파트 및 서초구·용산구의 상가 등 45억9600여만원 상당의 건물을 보유했다. 여기에 13억여원 규모 예금과 2700여만원 상당 증권, 1300여만원 상당 비트코인 등을 더해 모두 83억7500여만원을 신고했다.

김은경 서민금융진흥원장이 서초구 반포동 아파트와 다세대주택, 7억6000여만원 규모 예금 등 총 79억2500여만원을 신고해 뒤를 이었다. 3위는 마케팅 전문가 출신의 박성혁 한국관광공사 사장으로 서초구 아파트와 미국 뉴저지의 아파트·주택, 6억9000여만원 규모 예금, 6억여원 상당 증권을 포함해 총 63억500여만원을 신고했다.

이밖에 김호철 감사원장이 36억7500여만원, 김종철 방송미디어통신위원장이 18억5100여만원, 김성식 예금보험공사 사장은 16억2400여만원을 신고했다.

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퇴직자 가운데는 임숙영 전 질병관리청 차장이 재산이 가장 많았다. 그는 본인 소유 세종시의 아파트와 배우자 소유 종로구 아파트를 비롯한 17억여원 상당의 건물과 12억여원 규모 예금, 40억여원 규모 증권 등 종전보다 21억1000여만원 늘어난 70억3600여만원을 신고했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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