주민·학생 7000여명 교통편의 기대

전략 연구용역도 병행

"통학로 확보·갈매역 정차 총력"

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 19일 삼육대학교(총장 제해종)와 교통 연계 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

구리시(시장 백경현)가 지난 19일 삼육대학교(총장 제해종)와 교통 연계 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 시민과 학생·교직원의 교통편의를 높이고 지역 교통 여건을 개선하기 위해 마련됐으며 GTX-B 노선 갈매역 정차 추진과 함께 갈매역과 삼육대학교 간 교통 연계를 강화하기 위한 것이다.

이에 따라 구리시와 삼육대학교는 ▲GTX-B 노선 갈매역 정차 추진 협력 ▲삼육대-갈매역 간 셔틀(마을)버스 운영 등 교통 연계 강화 ▲도로망 등 교통 기반 확충과 개선 등 다양한 연계 교통 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히 GTX-B 노선 갈매역 정차는 갈매권역 약 6만명의 주민과 향후 개발 예정인 태릉 공공주택지구(6800세대 예정) 입주민은 물론, 수도권에서 통학하는 삼육대학교 학생과 교직원 약 7000명의 교통편의를 위해 필요한 사안으로 강조되고 있다.

백경현 구리시장은 "이번 협약을 통해 삼육대학교를 포함한 갈매권역의 교통 환경을 획기적으로 개선하고, 증가하는 교통수요와 지역 개발 여건 변화를 적극 반영해 GTX-B 갈매역 정차가 확정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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삼육대학교 제해종 총장은 "이번 협력을 통해 수도권에서 통학하는 학생과 교직원들의 교통편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "갈매권역과 연계한 교통체계 구축이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 구리시와 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

백경현 구리시장이 지난 19일 삼육대학교(총장 제해종)와 교통 연계 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 구리시 제공 원본보기 아이콘

한편 구리시는 기존 타당성 검증 용역 결과를 보완하고, 갈매권역 인근 공공주택지구 개발과 삼육대학교 통학 수요 증가 등을 반영한 전략 연구용역을 추진해 GTX-B 갈매역 추가 정차 요건을 충족시켜 나갈 계획이다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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