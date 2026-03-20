대전·충남 공모 후보 전원 경선 진출 확정

대구·경북은 "3월 중 가시적 결론"

김이수 "행정통합 노력은 계속"

더불어민주당은 20일 대전시장과 충남도지사 본선 경선 후보자를 결정했다. 대전·충남 행정통합이 현실적으로 어려워진 점을 고려해 후보 선출 절차를 밟았다.

김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 대전시장, 충남지사 공천 브리핑을 통해 "공모 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다"고 발표했다.

이에 따라 대전시장에는 허태정 전 시장과 재선 장철민·초선 장종태 의원이, 충남지사에는 양승조 전 지사와 재선 박수현 의원, 나소열 전 충남도 문화체육부지사가 후보가 본경선에 진출했다.

김이수 더불어민주당 공천관리위원장 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대전·충남 후보가 결정된 것은 행정통합이 물 건너간 것을 의미하냐는 기자들의 질문에 김 위원장은 "통합에 대한 노력은 계속하겠다"면서도 "현실적으로 통합된 시장을 6·3에 선출하는 건 현실적으로 어려워진 여건"이라고 했다. 이어 "국민의힘은 이미 대전과 충남에 대해 별도로 심사를 진행 중이고, 대구·경북도 별도로 진행하고 있다"고 했다.

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대구·경북 공천과 관련해서는 "가장 나중에 심사할 수밖에 없는 상황인 건 분명하다"면서 " 당 안팎에서 여러 가지 대구시장, 경북도지사 후보 관련 의견들이 있고, 여러 가지 시도들이 있다"고 했다. 이어 "다만 늦어도 3월 중에는 가시적인 결론이 도출돼야 한다"며 "때로는 후보자의 결단이 필요한 영역도 있고, 때로는 당의 노력이 필요한 부분이 있다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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