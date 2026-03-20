PwC컨설팅 "피지컬 AI 시대, 국내 기업 구조적으로 변해야"

'GTC 2026' 분석 보고서 발간

에이전트·피지컬 인공지능(AI) 확산에 대비해 국내 기업들의 조직·보안·의사결정 구조 등을 선제적으로 바꿔야 한다는 제언이 나왔다.

PwC컨설팅은 지난 16일부터 19일(현지시간)까지 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 엔비디아의 글로벌 AI 컨퍼런스 GTC(GPU Technology Conference) 2026을 바탕으로 '엔비디아가 여는 AI 생태계의 미래: GTC 2026 중심으로' 보고서를 발간했다고 밝혔다. GTC는 엔비디아가 매년 주최하는 기술 콘퍼런스다.

보고서는 GTC가 엔비디아의 신제품 공개 행사를 넘어 AI 시대의 방향을 제시하는 AI 로드맵 공개 행사로 자리 잡았다고 강조했다. 예를 들어 AI 산업이 단일 칩·개별 모델 중심이 아닌 '추론 가속기-AI 팩토리-오픈 에이전트 스택-피지컬 AI'로 이어지는 다층적 시스템 경쟁으로 재편되고 있다고 설명했다. 특히 엔비디아가 오픈소스 제품을 선보이며 시장을 선점하고 있다고 분석한다.

엔비디아는 올해 GTC에서 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼 '베라 루빈'에 '그록'의 언어 처리 칩(LPU)을 탑재했다고 밝혔다. LPU는 AI 학습에 사용되는 그래픽처리장치(GPU)와 달리 추론 작업에 주로 쓰이는 반도체다. 이에 대해 보고서는 "AI 가속기의 성능 지표가 GPU 연산 능력에서 추론을 수행하는 전체 시스템 최적화로 전환됐다"고 분석했다. '베라 루빈' 기반 제품은 올해 하반기부터 공급될 예정으로 고대역폭메모리(HBM) 4 물량 점유율을 두고 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 200,750 전일대비 250 등락률 +0.12% 거래량 6,425,038 전일가 200,500 2026.03.20 09:44 기준 관련기사 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,013,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 803,634 전일가 1,013,000 2026.03.20 09:44 기준 관련기사 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 의 경쟁도 심화할 것으로 보인다고 보고서는 설명했다.

보고서는 데이터 전송 병목, 에너지 비효율 문제 등을 해결할 기술로 광통신에 주목하며, 엔비디아가 최근 광학·레이저 부품 업체에 투자한 것은 이 같은 전략을 공식화한 것이라고 분석했다. 이번 GTC에서 공개된 기업용 AI 에이전트 플랫폼 '네모클로'와 로봇 훈련 플랫폼을 두고 엔비디아가 AI 인프라뿐만 아니라 응용 분야까지 노리는 종합 AI 기업으로 탈바꿈하고 있다고 진단했다.

보고서는 GTC가 제시한 변화에 대응하기 위해 국내 제조·모빌리티·로봇 기업들에 에이전틱·피지컬 AI 시대에 걸맞은 조직과 보안 영역의 구조적 변화가 필요하다고 강조했다. 엔비디아와의 파트너십 구축 등 해당 생태계에 합류할지 여부도 적극적으로 검토해야 한다고 조언했다.

AD

문홍기 PwC컨설팅 대표는 "GTC는 개발자만을 위한 기술 행사가 아닌 글로벌 기업들의 AI 전략을 가늠하는 기준점이 됐다"며 "엔비디아가 제시한 방향이 1~2년 뒤 산업 전반의 표준으로 자리 잡는 흐름이 굳어지고 있기 때문에 국내 기업들은 GTC를 주목하고 AI 미래 전략을 구상해야 한다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>