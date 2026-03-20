20일 오전 7시 35분쯤 경기 의정부시 용현동 용현산업단지 내 섬유공장에서 불이 났다.

20일 오전 7시 35분쯤 경기 의정부시 용현동 용현산업단지 내 섬유공장에서 불이 났다. 경기북부소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

현재까지 인명피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 공장 2층에서 불이 났다는 신고를 토대로 진화 작업에 착수했으며. 급격한 연속 확대로 인해 7시51분쯤 대응 1단계를 발령하고 진화 중이다.

당국은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인을 파악할 방침이다.

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의정부시는 시민들에게 안전 문자를 통해 "차량은 건물 주변 도로를 우회하고 건물 내 시민은 건물 밖으로 대피해달라"고 당부했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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