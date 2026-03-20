KB운용, 'RISE ETF 반.바.지.로' 캠페인 공개

KB자산운용은 봄을 맞아 상장지수펀드(ETF) 브랜드 'RISE ETF'가 국내 투자자들이 주목하는 핵심 성장 섹터를 중심으로 한 '반.바.지.로' 캠페인을 진행한다고 20일 밝혔다.

반.바.지.로는 반도체, 바이오, 2차전지, 로봇의 앞 글자를 따 만든 신조어다. 국내 증시를 대표하는 4대 성장 섹터를 직관적으로 표현했다. 봄을 맞아 옷차림이 가벼워지듯 포트폴리오 역시 핵심 성장주 중심으로 재편하자는 메시지를 담았다. 캠페인 비주얼에는 강렬한 노란색 반바지를 활용해 RISE ETF의 젊고 역동적인 이미지를 강조했다.

KB자산운용은 이번 캠페인을 통해 '반.바.지.로 섹터에 해당하는 RISE ETF 대표 상품 라인업도 함께 제시했다. RISE AI반도체TOP10 ETF는 인공지능(AI) 시대 핵심 산업인 국내 반도체 상위 기업에 집중 투자하며 RISE 바이오TOP10액티브 ETF는 성장성이 높은 바이오 기업을 선별해 액티브하게 운용한다. RISE 2차전지TOP10 ETF는 전기차 시장 확대에 따른 밸류체인 전반에 투자하고 RISE AI&로봇 ETF는 지능형 로봇과 AI 관련 기업에 폭넓게 투자할 수 있는 것이 특징이다.

KB자산운용은 RISE ETF 유튜브 채널을 통해 '반.바.지.로' 캠페인의 바이럴 영상도 공개했다. 코미디언이자 인기 유튜버인 이선민과 협업한 영상에서 그의 시그니처 퍼포먼스인 '섀도복싱(Shadow-Boxing)'에 노란 반바지를 접목해 '반.바.지.로' 메시지를 위트 있게 전달했다.

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이준석 KB자산운용 ETF마케팅실장은 "이번 캠페인은 투자자들이 국내 증시 핵심 섹터를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 기획했다"며 "RISE ETF를 통해 핵심 성장 산업에 효율적으로 투자할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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