복지부, 보건의료 협력 MOU 논의

정부가 우크라이나 전쟁 부상자와 참전 군인의 재활과 현지 의료 재건을 돕는다.

이형훈 보건복지부 제2차관(왼쪽에서 5번째)이 19일 서울 중구 T타워에서 예브게니 곤차르 우크라이나 보건부 차관(6번째)과 만나 보건의료 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 보건복지부. AD 원본보기 아이콘

보건복지부는 19일 서울 중구 T타워에서 이형훈 제2차관이 우크라이나 보건부 예브게니 곤차르 차관과 이같은 내용 등을 포함한 보건의료 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 우크라이나 측은 글로벌 헬스케어 최신 동향과 지식을 공유하는 행사인 '메디컬 코리아 2026'에 참석하고자 방한했다.

이날 양국 차관은 ▲보건의료 협력 업무협약(MOU) 체결 ▲우크라이나 의료진의 한국 재활 의료 연수 협력 ▲디지털 솔루션을 활용한 전쟁 부상자와 참전 군인의 트라우마 관리 등 보건의료 분야의 공통 관심 현안을 논의했다.

예브게니 곤차르 차관은 ▲한국의 보훈의료 체계·경험 교류 ▲한국의 우크라이나 국제의료 파트너십 참여 ▲한국국제협력단(KOICA)과의 지속적인 협력 등을 요청했다. 그는 방한 기간 오스템임플란트와 한국국제협력단(KOICA)을 방문할 계획이다.

20일에는 우크라이나 의료 재건을 위해 양국 정부에 민간 기업들까지 참석하는 비즈니스 라운드 테이블이 열려 현지 보건의료 수요를 기반으로 양국 간 보건의료 협력 방안을 논의한다.

이 자리에는 예브게니 곤차르 차관 외에도 우크라이나 의료기기 회사 포바드메드(Forvardmed), 정형외과 임플란트 회사 HB오르토(HB Orto) 등이 참여한다. 우리나라에선 오스템임플란트, 바텍, H로보틱스 등 정형외과·치과 의료기기 기업들이 참여해 우크라이나 보건의료 관계자들과 의료 재건 협력 분야를 모색하고, 우크라이나 진출과 관련한 질의응답을 진행할 예정이다.

이 제2차관은 "한국도 전쟁의 어려움을 딛고 성장을 이룬 국가로, 한국의 국가트라우마센터 운영 경험과 다양한 의료인 연수 사업 등이 우크라이나 전쟁 부상자와 참전 군인의 건강 관리, 의료인 연수 시행 등에 도움이 될 것"이라고 기대했다.

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예브게니 곤차르 차관은 "한국과의 보건의료 협력이 전쟁 부상자와 군인의 사회 복귀, 삶의 질 회복에 큰 도움이 될 것"이라고 화답했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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