인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 충북 청주 전통시장을 찾아 K-푸드 해외 진출 소상공인을 격려하고 청년 소상공인과 간담회를 개최했다.

19일 인태연 소진공 이사장이 충북 전통시장을 찾아 청년 소상공인과 소통하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

인 이사장은 먼저 소진공 충북지역본부를 방문해 지역 현안과 주요 사업 추진 현황을 보고받고, 충주 육거리시장 '육거리소문난만두'를 방문했다.

육거리소문난만두는 전통 만두 제조기법을 기반으로 상품 경쟁력을 강화해 고속도로 휴게소 입점과 수출까지 이뤄낸 사례로, 소진공의 '강한소상공인 성장지원 사업'에 선정된 바 있다. 인 이사장은 매장과 전시·체험 공간을 둘러보며 수출 제품을 시식하고 K-푸드 기반 브랜드로 성장한 과정과 현장에서의 애로사항을 청취했다. 이후 청년 소상공인들과 간담회를 갖고 지역 상권 활성화 방안 등에 대한 다양한 의견을 나눴다.

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인 이사장은 "전통시장과 골목상권에서도 충분히 경쟁력 있는 브랜드가 성장하고 해외시장까지 진출할 수 있다"며 "공단은 혁신적인 아이디어를 가진 소상공인이 브랜드와 콘텐츠를 갖춘 강한 소상공인으로 성장할 수 있도록 현장 중심의 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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