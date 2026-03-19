박형준 부산시장, 영도100년 부활 프로젝트 정책브리핑

부산시가 영도 전체를 관광특구로 개발하는 프로젝트를 내놨다.

부산시(시장 박형준)는 19일 영도구 블루포트2021에서 '영도 100년의 부활 프로젝트' 정책 브리핑을 열고 영도 전역을 관광특구로 개발하는 미래 구상을 발표했다고 알렸다.

이날 브리핑은 부산남고 부지 등 주요 사업 대상지를 둘러보는 현장 방문과 정책 발표를 함께 진행하는 방식으로 열렸다. 산업 구조 변화와 인구 감소로 침체한 영도를 해양 신산업과 관광이 결합한 글로벌 거점으로 육성하는 것이 핵심이다.

시는 부산남고 이전 부지에 약 2만석 규모의 '영도 K-POP 아레나'를 조성한다. K-POP 공연과 e스포츠, 글로벌 컨벤션이 가능한 복합 시설로 5000억원 규모 민자사업으로 추진한다. 체류형 관광 기반을 확대하는 핵심 시설로 활용한다는 계획이다.

태종대와 감지해변 일대에는 '감지 국제관광단지'를 조성한다. 해양치유센터를 중심으로 해수와 해풍을 활용한 치유 프로그램을 도입하고 해수·온천 풀과 바다도서관, 해양 특화 공간을 함께 구축한다. 태종대에는 오감을 주제로 한 돔형 실내 정원 '태종대 정원'을 만들어 관광 자원으로 활용할 계획이다.

교통 인프라도 개선한다. 동부권은 부산항선으로 도심과 연결하고 서부권에는 무궤도 트램 도입을 검토한다. 영도 전역을 순환형 교통망으로 연결한다는 구상이다. 깡깡이마을과 자갈치시장을 잇는 보행교를 조성해 원도심과의 접근성도 높인다.

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해양 신산업 기반도 강화한다. 한국해양대학교와 한국해양과학기술원, 한국해양수산개발원 등과 연계해 스마트 해양 모빌리티와 극지 빅데이터, 인공지능 기반 기술 연구개발 거점을 조성한다. 동측에는 조선·방산 MRO 클러스터를 구축해 관련 기업 유치에 나선다.

박형준 시장은 "영도는 부산 산업의 출발점"이라며 "이번 프로젝트를 통해 관광과 산업이 결합한 미래 거점으로 키우겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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