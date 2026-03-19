고창군은 지난 18일 동리국악당에서 '제5회 고창신재효문학상' 시상식을 열고, 이강원 작가와의 대화 시간을 통해 군민들과 소통하는 시간을 가졌다.

고창군은 지난 18일 동리국악당에서 '제5회 고창신재효문학상' 시상식을 열고 이강원 작가와의 대화 시간을 가졌다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

시상식에는 고창군수를 비롯해 관내 중·고등학교 학생과 문화예술단체, 독서동아리 회원 등 약 300여 명이 참석했다. 수상작으로는 이강원 작가의 장편소설 '만금빌라'가 선정됐다.

이강원 작가는 고창군 신림면에서 태어나 원광대학교 대학원 문예창작학과를 졸업했다. 2020년 장편소설 '아버지의 첫 노래'로 작품 활동을 시작했으며, 이후 '소년의 강', '중정머리 없는 인간' 등 다수의 작품을 발표하며 꾸준한 창작 활동을 이어오고 있다. 이번 제5회 고창신재효문학상 수상의 영예도 안았다.

수상작 '만금빌라'는 전쟁과 질병으로 가족을 잃고 현재는 땅을 파는 건축업자로 살아가는 주인공과 발굴 현장에서 일하는 고고학자인 아들의 갈등과 이해를 중심으로 전개되는 작품이다. 개인의 상처와 세대 간의 충돌을 통해 고창의 역사와 자연, 그리고 그 속에서 살아가는 사람들의 삶을 깊이 있게 그려냈다.

심덕섭 고창군수는 "고창신재효문학상이 벌써 제5회를 맞으며 문학인들에게 의미 있는 상으로 자리 잡은 것 같아 매우 기쁘다"며 "앞으로도 고창군민은 물론 전 국민의 일상 속에 문화가 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD

한편, 고창신재효문학상은 고창의 이야기를 소재로 한 창작 장편소설을 공모하는 문학상으로, 현재 제6회 고창신재효문학상을 오는 8월 31일까지 공모 중이다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>