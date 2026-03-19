울산 울주군서 일가족 5명 숨진 채 발견

담임교사, 두 차례 경찰에 신고

울산 울주군 한 빌라에서 일가족 5명이 숨진 채 발견된 가운데 초등학생 딸의 담임교사가 두 차례 경찰에 신고하는 등 사전에 위험신호가 포착된 것으로 파악됐다.

19일 연합뉴스에 따르면 전날 오후 4시48분께 울주군의 한 빌라에서 30대 남성 A씨와 미성년 자녀 4명이 숨진 채 발견됐다.

경찰 조사 결과 숨진 자녀 중 3명은 미취학 연령, 나머지 1명은 올해 초등학교에 입학한 1학년생 B양으로 확인됐다. 이들의 사인은 일산화탄소 중독이다. 아이들의 몸에서 외상 등 학대 흔적은 발견되지 않았다.

B양의 담임교사가 "아이가 사흘째 학교에 오지 않는다"며 신고한 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨가 홀로 4남매를 양육하며 겪은 생활고를 비관해 극단적 선택을 한 것으로 파악하고 있다.

특히 사건 이전 112 신고가 접수된 것으로 알려졌다. 경찰에 따르면 첫 신고는 지난 1월5일로, 당시 B양의 담임교사는 "아이가 가입학식(예비소집)에 오지 않고 보호자 연락이 되지 않는다"고 112에 신고했다. 당시 경찰이 주거지를 방문했으나 학대 정황이 없다고 판단해 사건을 종결했다.

연락 두절은 학교 측의 연락처 입력 오류로 결론 났다.

두 번째 신고는 지난 6일이었다. 담임교사는 "아이가 나흘째 무단결석 중이고 아동 방임이 의심된다"고 재차 신고했다.

당시 경찰은 A씨가 양육의 어려움과 생활고를 호소하자 복지 지원이 필요하다고 판단해 지자체에 관련 내용을 연계한 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사망 경위를 조사하고 있다.

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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