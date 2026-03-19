광주 서구, 예비부모 건강교실 본격 운영한다

태교·요가·부부출산교실 운영

주간·야간 맞춤형 교육 지원

난임부부·고위험임산부 대상

임신·출산 맞춤형 지원 강화

광주광역시 서구는 건강한 출산과 올바른 육아 지원을 위해 '예비부모 건강교실'을 본격 운영한다.

이번 프로그램은 임산부와 예비부모의 신체·정서 건강을 통합 지원하는 교육으로 ▲맘(mom)편한 태교교실 ▲맘(mom)편한 요가교실 ▲행복한 부부 출산교실 등으로 구성한다.

주간에는 임산부를 대상으로 프로그램을 운영한다. 태교교실은 월 1회 진행하며 아기마사지, 모유수유 클리닉, 라탄 모빌 만들기 등 실생활 중심 교육을 제공한다. 요가교실은 16주 이상 임산부를 대상으로 월 2회 필라테스 도구를 활용한 체계적인 순산 운동을 지원한다.

맞벌이 부부 등 주간 참여가 어려운 여건을 고려해 야간에도 프로그램을 운영한다. '행복한 부부 출산교실'은 월 1회 운영하며 부부가 함께 참여해 육아 지식을 습득하고 태아와 정서적으로 교감할 수 있도록 구성한다.

교육은 신생아 및 산욕기 건강관리 등 이론교육과 함께 부부 동반 만들기 활동, 신생아 응급대처 심폐소생술(CPR), 부부 필라테스 등 체험형 프로그램으로 구성해 예비부모의 실전 대응력을 높인다.

또 임산부의 마음건강 관리 프로그램도 병행해 산전·산후 우울증 예방과 심리적 안정을 지원할 계획이다. 프로그램 참여 신청 등 자세한 사항은 서구보건소 모자보건팀으로 문의하면 된다.

이와 함께 서구는 난임부부 시술비 지원사업을 통해 인공수정 등 시술비를 최대 110만원까지 지원하고 고위험임산부에게 최대 300만원의 의료비를 지원한다. 임신부를 대상으로 엽산·철분제를 지급하고 예비부모와 임산부에게 혈액검사를 지원하는 등 임신·출산 전반에 걸친 맞춤형 지원을 강화하고 있다.

김이강 서구청장은 "예비부모가 체험 중심 교육을 통해 실질적인 정보를 얻고 부모로서 자신감을 높이길 기대한다"며 "앞으로도 체감도 높은 맞춤형 프로그램을 확대해 건강한 출산과 양육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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한편 서구는 지난해 예비부모 건강교실을 총 42회 운영해 751명이 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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