삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 797,000 전일대비 13,000 등락률 +1.66% 거래량 323,264 전일가 784,000 2026.03.19 14:55 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 은 유럽 식약처(EMEA)에 경구용 인슐린 후보물질의 임상 1·2상 시험계획(CTA)을 제출했다고 19일 공시했다.

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임상시험 목적은 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프 조건 하에서 경구용 인슐린(SCD0503)의 약동학 및 약력학 특성을 피하주사 인슐린과 비교해 평가하는 것이다. 임상시험기간은 승인일로부터 약 9개월 이내다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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