김천시, 2026 연화지 벚꽃 축제 안전관리계획

안전사고 예방 대책 마련

경북 김천시(시장 배낙호)는 지난 18일 김천시청 재난종합상황실에서 '2026년도 제2차 안전관리실무위원회'를 개최하고 2026 연화지 벚꽃 축제 안전관리계획을 심의했다.

이번 위원회는 「재난 및 안전관리 기본법」 및 김천시 조례에 따라 김천경찰서, 김천소방서, 한국전기안전공사 등 관계기관 위원과 분야별 전문가들이 참석한 가운데, 오는 4월 1일부터 4월 10일까지 개최 예정인 '2026 연화지 벚꽃 축제'의 안전사고 예방 대책 마련을 위해 개최됐다.

위원회에서는 ▲순간 최대 관람객 수용 적정성 ▲안전 관리 요원 배치 및 동선 확보 ▲비상 상황 발생 시 대응 체계 ▲화재 및 인파 사고 예방 대책 등을 면밀히 검토했다.

특히 검토 과정에서 도출된 보완 사항을 계획에 즉각 반영하도록 수정 가결했으며, 행사 개최 전 유관기관 합동 현장 점검을 통해 이행 여부를 최종 확인 할 예정이다.

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위원장은 "안전관리계획은 단순히 심의를 통과하기 위한 서류가 아니라, 현장에서 시민의 생명을 지키는 실질적인 지침서가 되어야 한다."라며 "축제 기간 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 행사 준비 단계부터 종료 시까지 안전 관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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