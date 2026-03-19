경기 양주시가 지역 농업 발전을 이끌어갈 전문 농업인 육성을 위해 '2026년 우수후계농업경영인 육성사업' 신청을 오는 23일부터 4월 15일까지 접수한다.

양주시청 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 '후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 법률' 제8조에 따라, 전문 농어업인력 확보를 목적으로 추진됐다.

신청 자격은 후계농업경영인으로 선정된 후 5년 이상 영농에 종사 중인 자이며, 2021년 및 그 이전에 선정된 후계농업경영인과 청년창업형 후계농업경영인이 신청할 수 있다.

선발 인원은 전국 단위 점수 순위에 따라 총 500명을 선정할 예정이며, 90점 이상 득점자 중 고득점 순으로 시도별 배정 인원 없이 전국 단위 경쟁을 통해 선발된다.

선정된 자는 영농규모 확대 및 경영 개선을 위한 정책자금 융자를 최대 2억원까지 지원받을 수 있다. 융자 금리는 연 1.5% 고정금리이며, 상환 조건은 5년 거치 10년 원금 균등분할 상환이다.

지원 자금은 농지 구입 및 임차, 하우스 및 축사 등 시설 설치, 농기계 및 농업용 화물자동차 구입 등 다양한 영농 기반 조성에 활용할 수 있다.

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양주시 관계자는 "이번 사업을 통해 양주시의 역량 있는 후계농업경영인들이 한 단계 더 성장해 지역 농업의 핵심 인력으로 자리 잡기를 기대한다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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