자생한방병원, 요추 척추관 협착증 진단 환자 17만6000명 4년 장기 분석

건강보험 빅데이터 분석에서 한의통합치료를 받은 척추관 협착증 환자의 수술률과 마약성 진통제 사용이 유의하게 낮았다는 연구 결과가 나왔다.

자생한방병원 의료진이 허리 통증을 호소하는 환자에게 침 치료를 실시하고 있다. 자생한방병원 AD 원본보기 아이콘

자생한방병원 척추관절연구소는 요추 척추관 협착증 환자에서 한의치료 이용이 수술 및 진통제 사용에 미치는 영향을 분석한 연구를 국제학술지 '최신의학연구'에 게재했다고 19일 밝혔다.

연구는 건강보험심사평가원(HIRA) 데이터를 기반으로 2015년 요추 척추관 협착증을 처음 진단받은 환자 17만6228명을 최대 4년간 추적 관찰한 결과다. 기존 척추 수술 병력 등이 없는 환자를 대상으로, 초기 1년간 치료 이용 형태에 따라 한의치료군과 비이용군을 비교했다.

그 결과 한의치료 이용군은 비이용군 대비 척추 수술률이 약 18% 낮았다. 마약성 진통제 처방률도 감소했다. 전체적으로 약 19% 낮았고, 오피오이드 계열 처방은 최대 24%까지 감소한 것으로 나타났다.

요추 척추관 협착증은 디스크 퇴행, 인대 비후 등으로 척추관이 좁아지면서 신경이 압박되는 질환이다. 고령층에서 주로 발생하며 요통과 하지 방사통을 유발한다. 임상진료지침에서는 물리치료와 약물치료 등 보존적 치료를 우선 권고하지만 증상 지속 시 수술이 고려된다. 다만 고령 환자에서는 합병증과 회복 부담이 한계로 지적된다.

약물치료 역시 부작용 문제가 있다. 오피오이드 계열 진통제는 고령 환자에서 부작용 위험이 높고 치료 중단 가능성도 증가하는 것으로 보고됐다.

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연구를 수행한 하원정 한의사는 "한의치료가 척추관 협착증 환자의 수술과 마약성 진통제 사용 감소에 기여할 수 있음을 보여준다"며 "비수술적 치료 옵션으로서 활용 가능성을 확인했다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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