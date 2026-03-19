인도네시아 대통령 1일 사천서 계약 협약

KF-21 개발 시작한지 11년만에 쾌거

한국형 전투기 KF-21이 첫 수출 된다. 2015년 개발을 시작한 지 11년만으로 첫 수출국은 인도네시아다.

17일 경기 성남 서울공항에서 열린 '서울 국제 항공우주-방위산업 전시회(ADEX) 2023'에서 국산 초음속 전투기 KF-21이 공개되고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

19일 정부 관계자는 "내달 1일 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 국빈 방한해 한국항공우주산업(KAI)을 찾아 KF-21 수출계약 협약을 맺는다"면서 "최종 협약금액을 조율한 후 상반기 중 이행계약을 맺을 예정"이라고 말했다. 인도네시아는 당초 KF-21 전투기 48대 물량을 도입하려 했다. 하지만 예산 문제로 KF-21 전투기 16대를 우선 도입한다는 계획이다.

우리 정부와 인도네시아는 기술이전, 유지보수정비(MRO) 등을 놓고 최종 협상을 조율 중이다. 양국은 상반기 내에 계약을 체결한다는 계획이다. 인도네시아 측은 현지에서 이행계약 체결식을 개최하겠다는 입장으로 알려졌다.

KAI는 인도네시아 수출을 시작으로 동남아시아는 물론, 사우디, UAE 등 중동 수출도 기대하고 있다. 사우디아라비아와 UAE 등은 공군 전력 현대화를 추진하고 있어 차세대 전투기 도입 수요가 꾸준히 제기되고 있다. KF-21은 미국·유럽 기종 대비 가격 경쟁력과 기술 이전 유연성 측면에서도 수주에 유리하다는 평가다.

정부 관계자는 "이달 25일 우리 공군이 사용할 KF-21 양산 1호기 출고되면 우리 공군의 노후 전투기가 모두 교체될 예정"이라면서 "국산 전투기 양산에 발맞춰 KF-21 수출 쾌거도 이룰 수 있을 것으로 보인다"라고 말했다.

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한편 한국의 방산 수출은 국제 안보 환경 변화와 맞물려 더 확장될 것으로 보인다. 폴란드도 우리 정부와 2022년 442억 달러(약 63조원) 규모의 방산 수출 총괄 계약을 체결했다. 이후 123억2000만 달러(K2 전차 180대, K9 자주포 212문, FA-50 경공격기 48대) 규모의 수출 1차 이행계약을 순차적으로 진행하고 있다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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