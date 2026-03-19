안전경영 전문가 육성 나서

현장 안전관리 강화 의지

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 112,900 전일대비 5,000 등락률 -4.24% 거래량 9,613 전일가 117,900 2026.03.19 09:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 CJ대한통운 '더 운반', 기업 운송 서비스 확대… 디지털 전환 가속 전 종목 시세 보기 이 상반기 신입사원 채용에 나선다. 정부의 안전보건관리체계 강화 기조에 발맞춰 처음으로 안전·보건 부문 채용도 진행한다.

지난 13일 오후 마포구 문화비축기지에서 진행된 CJ대한통운 신입사원 채용설명회 현장에서 참가자들이 '경찰과 도둑' 게임을 하는 모습. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

CJ대한통운이 2026년 상반기 신입사원 공채를 시작한다고 19일 밝혔다.



모집 전형은 ▲SCM ▲로보틱스 ▲AI·빅데이터 ▲IT개발 ▲재무회계 ▲안전/보건 등의 일반전형과 ▲글로벌SCM ▲글로벌 사업관리 등의 글로벌 트랙 전형으로 나누어 진행된다. CJ대한통운은 지난해부터 미래성장을 위해 글로벌과 IT분야 핵심인재 채용을 확대해온 데 이어, 올해부터는 안전경영 전문가 육성에도 나서며 채용 보폭을 한층 넓혔다.

CJ대한통운은 지난 13일 마포구 문화비축기지에서 '경찰과 도둑' 게임을 접목한 채용설명회를 진행해 Z세대 지원자들에게 큰 호응을 얻기도 했다. 지원자 중 100여명을 선발해 진행된 이번 행사는 '경찰과 도둑' 게임을 통해 CJ대한통운의 사업과 채용에 관한 정보를 자연스럽게 습득할 수 있도록 했으며, 다양한 직무별 현직자들에게 인사이트를 얻을 수 있도록 한 '로테이션 설명회'도 함께 열렸다.

지원서 접수는 이달 18일부터 4월 1일까지 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 진행된다. 채용절차는 ▲서류전형 ▲AI역량검사 ▲인·적성검사 ▲실무면접 ▲임원면접 순이며, 최종 합격자는 오는 7월 입사해 신입사원 입문교육을 받는다.

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김정태 CJ대한통운 인사담당은 "선언에 그치지 않고 결과로 증명하는 '하고잡이' 인재들이 회사와 함께 성장할 수 있는 기업문화를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "대한민국의 물류산업을 책임질 인재들의 많은 관심을 기대한다"고 밝혔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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