CJ올리브영, 상반기 신입 공채 실시…23개 직무 두 자릿수 채용

MD·개발·PM 등 모집…일반·글로벌 전형 이원화, 4월 1일 접수 마감

직무별 채용설명회 확대…체험형 프로그램으로 지원자 접점 강화

CJ CJ close 증권정보 001040 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 200,000 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 이재현 회장, 작년 보수 177억…전년比 8.4% 감소 CJ그룹, 2026년 상반기 ‘신입사원 공개 채용’ 시작 전 종목 시세 보기 올리브영이 오는 4월1일까지 '2026년 상반기 신입사원 채용'을 진행한다.

채용분야는 ▲MD ▲백엔드 개발 ▲PM(Product Management) 등 총 23개 직무에 걸쳐 두 자릿수 인원을 선발한다.

이번 채용은 모집 직무에 따라 전형을 구분해 '일반 전형'과 '글로벌 전형' 두 가지 방식으로 진행한다. '일반 전형'은 학사 학위 이상을 소지했거나 오는 8월 학사 졸업 예정자가 대상이다. '글로벌 전형'은 글로벌 사업 확대에 맞춰 ▲4년 이상 해외 거주 경험 ▲해외 대학에서 학사 이상 학위 취득 ▲어학 말하기 성적 기준 충족 중 하나에 해당하는 해외 경험과 어학 역량을 갖춘 인재를 선발한다. 자세한 대상 국가나 성적 기준은 채용 공고에서 확인할 수 있다.

지원서는 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있으며, 이후 서류 심사와 테스트, 1·2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 7월 입사 후 신입사원 교육 과정을 이수하게 된다.

채용 과정에서 지원자 접점을 넓히기 위한 설명회도 강화됐다. 온·오프라인으로 진행되는 설명회는 운영 횟수와 규모를 확대했으며, MD·상품마케팅과 백엔드·PM 등 직무별로 나눠 보다 구체적인 정보를 제공한다. 특히 MD 직무 설명회에는 체험형 프로그램도 마련된다.

회사 문화와 복지, 직무별 실제 업무 내용 등은 CJ올리브영 채용 블로그를 통해 확인할 수 있다.

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올리브영 관계자는 "지원자들이 직무에 대한 이해를 바탕으로 자신의 역량과 적합성을 살펴볼 수 있도록 지원자 중심의 채용설명회를 준비했다"며 "올리브영과 함께 글로벌 K뷰티·웰니스의 미래를 이끌어 갈 우수 인재들의 많은 지원을 기다린다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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