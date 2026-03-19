여주·파주·부산·시흥 아울렛 슈퍼 골프 페스타

20~29일 진행

입점 브랜드 10% 추가 할인 등 혜택

신세계사이먼은 20일부터 29일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 '슈퍼 골프 페스타(Super Golf Festa)'를 개최한다고 19일 밝혔다.

부산 프리미엄 아울렛 골프 전문관 내 '골프존마켓' 매장. 신세계사이먼 제공 AD 원본보기 아이콘

본격적인 봄 라운딩 시즌을 맞아 전 점에 입점한 골프 카테고리 브랜드에서 풍성한 혜택을 준비했다. 대표적으로 제이린드버그·필립플레인골프는 전 품목 10% 추가 할인, 캘러웨이골프·지포어는 50만원 이상 구매 시 10% 추가 할인을 제공한다. 골프존마켓에서는 주요 브랜드 장비 구매 시 추가 마일리지 적립과 골프볼 증정 등 다양한 프로모션을 진행한다.

점포별 특설 행사도 열린다. 여주 프리미엄 아울렛에서는 타이틀리스트·캘러웨이·마크앤로나, 파주 프리미엄 아울렛에서는 타이틀리스트, 부산 프리미엄 아울렛에서는 PXG·제이린드버그, 시흥 프리미엄 아울렛에서는 더필드가 클리어런스 상품 등 최대 규모의 할인 구성을 선보인다.

쇼핑에 혜택을 더하는 사은행사도 준비했다. 행사 기간 중 금~일요일에 골프 카테고리 브랜드에서 삼성카드로 40만원·60만원 이상 구매 시 각각 4만원·6만원의 신세계 상품권을 증정한다.

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신세계사이먼 관계자는 "골프 성수기를 앞두고 의류부터 장비까지 다양한 브랜드를 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 시즌별 주요 카테고리 행사를 통해 고객에게 차별화된 쇼핑 혜택을 선사할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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