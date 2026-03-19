사계절 문화프로젝트 추진

청년 참여형 공간 활성화

청춘신작로에서 진행된 버스킹 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 청춘신작로 어울림 광장을 청년과 주민이 함께 머무르고 즐길 수 있는 '청년 문화 놀이터'로 조성해 본격 운영한다고 밝혔다.

군은 어울림 광장을 중심으로 청년 문화 활동을 활성화하고 '청춘 신작로 사계절 문화 활성화 프로젝트'를 추진한다. 올해부터는 행사 중심의 활용을 넘어 청년들이 일상 속에서 쉬고 소통하며 다양한 문화를 경험할 수 있는 열린 문화 공간으로 확대 운영할 계획이다.

군은 어울림 광장을 중심으로 청년 문화 활동을 활성화하기 위해 '청춘 신작로 사계절 문화 활성화 프로젝트'를 추진한다.

프로젝트는 화순군 청년센터 '청춘 들락'과 청년성장프로젝트 지원사업인 '청춘 오름'이 연계해 청년 참여형 문화 프로그램을 운영하고, 청년들이 자연스럽게 모이고 활동할 수 있는 기반을 강화하는 데 중점을 둔다.

군은 오는 4월 중순부터 본격 운영에 들어가며, 계절별 특색을 반영한 문화콘텐츠를 통해 어울림 광장을 지속해서 활성화할 방침이다.

봄에는 '청춘 피크닉 데이'를 통해 피크닉 콘셉트의 문화행사를 선보이고, 청년들이 자유롭게 쉬고 즐길 수 있는 공간을 마련한다.

행사에서는 ▲한손 피자 만들기 원데이 클래스 ▲핸드드립으로 찾는 나의 커피 취향 ▲돗자리 피크닉존 등 다양한 프로그램을 마련해 청년들이 자유롭게 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 할 예정이다. 특히 1인 가구 청년뿐 아니라 가족 단위 참여도 가능하도록 구성해 다양한 세대 간 자연스러운 교류를 유도할 계획이다.

여름에는 물놀이 프로그램을 활용한 '워터풀' 행사, 가을에는 청년 예술가와 지역 공연팀이 참여하는 문화공연, 겨울에는 트리 포토존과 소규모 문화 이벤트를 운영해 사계절 내내 즐길 수 있는 공간으로 발전시킨다는 구상이다.

조미화 인구청년정책과장은 "청춘 신작로 어울림 광장은 청년들이 일상 속에서 쉬고 소통하며 문화를 즐길 수 있는 공간"이라며, "청년센터와 관련 사업을 연계해 청년들이 직접 참여하고 만들어가는 문화 놀이터로 활성화해 나가겠다"라고 말했다.

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한편, 화순군은 청춘 신작로에서 최근 2년간 버스킹 공연을 운영해 왔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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