사상 최대 물동량 달성 기여 선사 6곳 감사패 수여

부산항만공사가 부산항 발전에 기여한 글로벌 선사들을 향해 감사의 뜻을 전하며 협력 관계를 재확인했다.

부산항만공사는 18일 서울 웨스틴조선 호텔에서 주요 선사를 대상으로 감사패 수여식을 개최했다.

부산항만공사가 글로벌 선사에 감사패를 전달하고 있다. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 부산항은 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편 등 불확실한 해운 환경 속에서도 2488만 TEU의 사상 최대 물동량을 처리하며 세계 7위 컨테이너 항만이자 글로벌 환적 허브로서의 위상을 이어갔다.

공사는 이러한 성과에 기여한 선사로 MSC, Maersk, ONE, 고려해운, 천경해운, 장금상선 등 6개 선사를 선정해 감사패를 수여했다.

MSC는 부산항 기항 선사 가운데 가장 많은 물동량을 처리하며 3년 연속 단일 선사 기준 최대 물동량 기록을 세워 글로벌 허브항 위상 강화에 기여했다.

Maersk는 해운동맹 재편 속에서도 안정적인 네트워크 운영을 통해 환적 물동량 증가 1위를 기록했고, ONE은 3년 연속 수출입 물동량 처리 1위를 달성하며 항만 경쟁력 강화에 힘을 보탰다.

국적 선사인 고려해운은 환적 물동량 1위를 기록하며 동북아 환적 네트워크 확대에 기여, 천경해운은 인트라아시아 환적 물동량 증가를 이끌었다. 장금상선은 육상전원공급설비(AMP)를 적극 활용하며 친환경 항만 정책 확산에도 앞장섰다.

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송상근 부산항만공사 사장은 "선사들이 신뢰하고 찾는 부산항이 되기 위해 스마트 항만 구축과 친환경 전환에 속도를 내고 있다"며 "선사 및 터미널 운영사와 긴밀히 협력해 부산항 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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