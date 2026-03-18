KB운용 'RISE 코리아밸류업' ETF, 순자산 8000억원 돌파

밸류업 ETF 중 가장 큰 규모

올해 들어서만 4300억↑

총보수 0.008%, 동일 유형 최저 수준

KB자산운용은 ' RISE 코리아밸류업 RISE 코리아밸류업 close 증권정보 495050 KOSPI 현재가 25,820 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,065 2026.03.18 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 8000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

KB운용에 따르면 RISE 코리아밸류업 ETF는 탁월한 운용 성과를 앞세워 올해 들어서만 순자산을 4300억원 가까이 불렸다. 국내 밸류업 ETF 가운데 가장 큰 규모다.

최근 주식시장의 변동성이 커지는 상황에서도 밸류업 정책 수혜 기업들의 주가는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 여기에 정부의 자본시장 선진화 정책과 상장사들의 자사주 매입, 배당 확대, 지배구조 개선 등 주주친화 정책이 확산하면서 '코리아 디스카운트' 해소에 대한 기대감도 커지는 모습이다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 RISE 코리아밸류업 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 53.93%, 80.83%, 152.24%에 달한다. 코리아밸류업 지수를 추종하는 패시브 ETF 9종 중 1위다.

RISE 코리아밸류업 ETF는 업계 최저 수준의 보수와 월배당 구조를 동시에 갖춘 상품이다. 반도체, 자동차, 금융 등 국내 증시를 대표하는 핵심 산업 내 밸류업 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성해 안정적인 이익 창출 능력과 주주환원 정책을 동시에 기대할 수 있다.

주요 편입 종목으로는 SK하이닉스(29.22%), 삼성전자(20.47%), 현대차(5.23%), KB금융(3.55%), 한화에어로스페이스(3.33%) 등이 있다.

비용 경쟁력도 강점이다. RISE 코리아밸류업 ETF의 총보수는 연 0.008%로 동일 유형 내 최저 수준이다.

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육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "시장 변동성이 커지며 안정적인 이익 창출 능력과 저평가 매력을 갖춘 기업에 대한 선호가 높아지고 있는 만큼 RISE 코리아밸류업 ETF는 효과적인 투자 수단이 될 것"이라며 "매월 중순 월배당을 통해 안정적인 현금흐름을 제공하는 것도 강점"이라고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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