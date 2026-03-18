밸류업 ETF 중 가장 큰 규모
올해 들어서만 4300억↑
총보수 0.008%, 동일 유형 최저 수준

KB자산운용은 ' RISE 코리아밸류업 RISE 코리아밸류업 close 증권정보 495050 KOSPI 현재가 25,820 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,065 2026.03.18 개장전(20분지연) ' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 8000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.


KB운용에 따르면 RISE 코리아밸류업 ETF는 탁월한 운용 성과를 앞세워 올해 들어서만 순자산을 4300억원 가까이 불렸다. 국내 밸류업 ETF 가운데 가장 큰 규모다.

KB운용 'RISE 코리아밸류업' ETF, 순자산 8000억원 돌파
AD
원본보기 아이콘

최근 주식시장의 변동성이 커지는 상황에서도 밸류업 정책 수혜 기업들의 주가는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 여기에 정부의 자본시장 선진화 정책과 상장사들의 자사주 매입, 배당 확대, 지배구조 개선 등 주주친화 정책이 확산하면서 '코리아 디스카운트' 해소에 대한 기대감도 커지는 모습이다.


펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 RISE 코리아밸류업 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 53.93%, 80.83%, 152.24%에 달한다. 코리아밸류업 지수를 추종하는 패시브 ETF 9종 중 1위다.

RISE 코리아밸류업 ETF는 업계 최저 수준의 보수와 월배당 구조를 동시에 갖춘 상품이다. 반도체, 자동차, 금융 등 국내 증시를 대표하는 핵심 산업 내 밸류업 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성해 안정적인 이익 창출 능력과 주주환원 정책을 동시에 기대할 수 있다.


주요 편입 종목으로는 SK하이닉스(29.22%), 삼성전자(20.47%), 현대차(5.23%), KB금융(3.55%), 한화에어로스페이스(3.33%) 등이 있다.


비용 경쟁력도 강점이다. RISE 코리아밸류업 ETF의 총보수는 연 0.008%로 동일 유형 내 최저 수준이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"여보 오른다며" 전쟁에 폭등하길래 샀는데…'뚝' 떨어진 금값에 울상 "여보 오른다며" 전쟁에 폭등하길래 샀는데…'뚝' ...
AD

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "시장 변동성이 커지며 안정적인 이익 창출 능력과 저평가 매력을 갖춘 기업에 대한 선호가 높아지고 있는 만큼 RISE 코리아밸류업 ETF는 효과적인 투자 수단이 될 것"이라며 "매월 중순 월배당을 통해 안정적인 현금흐름을 제공하는 것도 강점"이라고 전했다.


김영원 기자 forever@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈