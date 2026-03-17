성인학습자 대상 부동산자산경영학과 첫 입학생 전원 지원… 누적 기부액 1억원

동아대학교(총장 이해우)는 강정규 부동산대학원장이 성인학습자 대상 4년제 과정인 '부동산자산경영학과' 신입생 전원에게 총 1200만 원의 장학금을 기부했다고 17일 전했다.

동아대 강정규 교수가 장학금을 전달하고 있다. 동아대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 장학금은 동아대 부동산학 교육과정이 성인학습자 중심 전문 교육기관으로 도약하는 출발점에서 마련된 것으로 의미를 더한다.

강정규 원장은 배움에 대한 열정으로 새로운 도전에 나선 신입생들을 격려하고, 안정적인 학업 환경을 지원하기 위해 사재를 출연했다.

특히 강 원장은 이번 입학 축하 장학금 외에도 대학 발전기금과 장학금, 부동산학 박사과정 제자들을 위한 '순금 배지 장학금', '부동산사랑 교수 장학금' 등을 꾸준히 기탁해 왔다. 현재까지 모교와 제자들을 위해 기부한 금액은 약 1억원에 달하는 것으로 알려졌다.

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동아대 부동산학 교육과정은 강정규 교수의 지도 아래 성인 대상 4년제 과정인 '부동산자산경영학과'를 비롯해 부동산대학원 석사과정, 일반대학원 박사과정, 최고경영자 과정 등 총 5개 실무 중심 커리큘럼을 운영하며 부동산 전문 인재 양성에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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