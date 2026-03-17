안전·인권·보이스피싱 예방 교육

광주 효령노인복지타운이 노인 일자리 참여 어르신을 대상으로 안전과 역량 강화를 위한 교육을 진행했다.

효령노인복지타운은 17일 타운 공연장에서 노인 일자리 사업 참여 어르신들을 대상으로 소양 교육을 실시했다고 밝혔다.

효령노인복지타운이 17일 공연장에서 노인일자리 참여 어르신들을 대상으로 소양교육을 진행하고 있다. 효령노인복지타운 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 교육은 안전·인권 교육을 비롯해 전남·광주 행정통합 홍보, 보이스피싱 예방 교육 등 실생활과 밀접한 내용으로 구성됐다.

또 굿모닝보청기 김선귀 대표가 '건강한 노인 일자리 활동'을 주제로 특강을 진행했으며, 청춘예술단의 공연도 이어졌다.

정경남 본부장은 현장에서 참여 어르신들의 의견을 듣고 "안전하고 즐겁게 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "맞춤형 일자리 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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효령노인복지타운은 앞으로도 교육 프로그램을 지속 운영해 어르신들의 사회 참여를 지원할 계획이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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