형지I&C '캐리스노트', 日시장 본격 진출…"고급스러움 더한 젊은 브랜드"

형지I&C의 여성복 브랜드 캐리스노트가 브랜드 리뉴얼을 단행하고 일본 시장 진출에 본격 나선다.

형지I&C는 17일 캐리스노트가 기존 브랜드 정체성을 현대적으로 재해석한 리뉴얼을 진행하고, 이를 계기로 글로벌 프리미엄 브랜드로의 도약을 추진한다고 밝혔다.

이번 리뉴얼은 브랜드의 핵심 가치인 '우아함'을 기반으로 기존 어덜트 여성복이 지닌 다소 무겁고 올드한 이미지를 탈피하는 데 초점을 맞췄다. '젊은 세련미와 고급스러움(Young & Luxury)'을 결합해 보다 현대적인 감각의 어덜트 패션을 선보이겠다는 전략이다. 단순히 타깃 연령대를 조정하는 것이 아니라, 현대 여성의 라이프스타일에 부합하는 '세련된 고품격 패션'으로 브랜드 가치를 끌어올리겠다는 의도다.

형지I&C는 이와 함께 일본 시장 공략에도 나선다. 이를 위해 도쿄 기반 패션 영업 전문 에이전트 쿠니와 전략적 협업 계약을 체결했다. 쿠니는 미츠코시 백화점, 온워드 카시야마, SHOP CHANNEL 등 일본 주요 유통 채널에서 풍부한 입점 경험과 영업 역량을 보유한 파트너사다.

회사는 이번 협업을 통해 일본 시장 진입 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 줄이고, 현지 주요 백화점과 프리미엄 쇼핑몰을 중심으로 캐리스노트의 입지를 강화해 나갈 계획이다. 특히 최근 일본 내에서 한국 패션과 스타일링에 대한 선호도가 높아지고 있는 만큼, 리뉴얼된 캐리스노트의 경쟁력이 현지에서도 충분히 통할 것으로 기대하고 있다.

회사 측은 이번 일본 진출이 그동안 국내 브랜드로 인식되던 한계를 넘어 해외 시장 확대의 계기가 될 것으로 보고 있다.

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형지I&C 관계자는 "이번 리뉴얼은 캐리스노트의 헤리티지를 유지하면서 '올드함'이 아닌 '우아한 세련미'를 강조하는 방향으로 브랜드 정체성을 진화시킨 것"이라며 "한층 젊고 고급스러워진 브랜드 경쟁력을 바탕으로 일본 시장에서 의미 있는 성과를 창출하고, 글로벌 매출 비중을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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