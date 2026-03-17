전 세계 대학생 대상 글로벌광고·마케팅 경진대회



5월 25일까지 접수… 8월 해운대서 본선 개최

미래 광고인을 꿈꾸는 대학생들의 글로벌 무대가 다시 열린다.

부산국제마케팅광고제조직위원회(조직위원장 박형준)는 전 세계 대학생을 대상으로 하는 글로벌 마케팅·광고 경진대회 '2026 영스타즈 대학생 경진대회(Young Stars)' 참가자를 오는 5월 25일까지 모집한다.

영스타즈는 미래 마케팅·광고 산업을 이끌 차세대 인재를 발굴·육성하기 위해 2008년부터 운영되고 있는 글로벌 대학생 경진대회다.

국내외 대학·대학원 재학생이라면 전공과 관계없이 누구나 참가할 수 있으며 개인 또는 2인 팀으로 신청할 수 있다.

참가 신청은 부산국제마케팅광고제 공식 누리집에서 가능하다. 참가 신청서와 포트폴리오를 바탕으로 온라인 예선 심사가 진행되며, 본선 진출자는 오는 6월 9일 발표될 예정이다.

본선 경연은 8월 25일부터 시그니엘 부산과 해운대 일원에서 열린다. 본선 참가자들은 현장에서 공개되는 주제에 따라 30시간 동안 영상 또는 인쇄 광고 작품을 기획·제작하며 실력을 겨룬다.

또 글로벌 마케팅·광고·디지털 분야 현직 전문가들로 구성된 심사위원단이 작품에 대한 피드백을 제공해 참가자들이 현업에서 요구되는 크리에이티브 사고와 실전 노하우를 배우는 기회도 마련된다.

본선 참가자들은 MAD STARS 본 행사 참관을 비롯해 특별 강연, 심사위원과의 대화, 네트워킹 프로그램 등 다양한 프로그램에 참여하며 글로벌 광고·마케팅 업계의 최신 흐름을 접하게 된다.

영스타즈는 국제 대학생 경진대회로서의 위상도 확대하고 있다. 특히 중국에서는 본선 진출자를 선발하는 국가 예선전 '영스타즈 차이나'가 2016년부터 매년 열리고 있으며, 올해도 5월 중국 상하이에서 예선이 진행될 예정이다.

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시상은 금·은·동·크리스탈 등으로 구분되며 크리스탈 이상 수상자에게는 국내 주요 광고회사에서 실무 경험을 쌓을 수 있는 인턴십 기회가 제공된다. 본선 참가자 전원에게는 참가 증서가 수여된다.

문화체육관광부와 부산시가 후원하는 '부산국제마케팅광고제 2026'은 'AMPLIFY, 가능성을 증폭하라'를 주제로 오는 8월 26일부터 3일간 시그니엘 부산과 해운대 일대에서 개최될 예정이다.

부산국제마케팅광고제 ‘영스타즈 대학생 경진대회’ 참가자 모집 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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