카페·체험시설 29곳 참여… 관광·소비 연계 프로그램 본격 추진



양산12경 등 지역 관광명소 30곳, 방문 인증 코스도 함께 운영

경남 양산시는 시 승격 30주년과 '2026 양산방문의 해'를 맞아 추진 중인 '2026년 양산시 모바일 스탬프투어'의 체험코스 운영을 앞두고 사업 안내와 참여업체 협력을 위해 17일 양산비즈니스센터에서 '지역 연계 체험코스' 참여업체 설명회를 개최했다.

2026년 양산시 모바일 스탬프투어 참여업체 설명회. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 체험코스에 참여하는 카페와 체험시설 29개소를 대상으로 사업 운영 방향과 참여 방법, 모바일 쿠폰 사용 방식, 홍보 협조 사항 등을 안내하고 현장의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

양산시는 지난해 모바일 스탬프투어를 통해 관광지 방문 인증 중심의 참여형 프로그램을 운영해 왔다. 올해는 관광지 방문이 실제 체험과 소비로 이어질 수 있도록 '체험형 코스'를 강화해 운영하는 것이 가장 큰 특징이다.

체험코스는 이들 참여업체를 중심으로 4월부터 9월까지 운영된다. 관광객이 참여업체의 지정 메뉴나 체험 프로그램을 이용한 뒤 영수증을 인증하면 반기별 추첨을 통해 1만원 상당의 모바일 쿠폰과 관광캐릭터 인형 키링을 받을 수 있다.

특히 모바일 쿠폰은 이번 사업을 위해 양산시가 별도로 개발한 전용 쿠폰으로, 체험코스 참여업체에서만 사용할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 경품이 다시 지역 상권 내 소비로 이어지는 선순환 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

설명회에 참석한 참여업체들은 양산시 관광캐릭터와 지역 고유 자원을 활용한 특별 메뉴와 체험 프로그램을 보완해 운영할 계획이다. 양산의 자연과 역사, 지역 상징을 모티브로 한 음료와 디저트, 체험 콘텐츠 등을 선보여 관광객에게 색다른 여행 경험을 제공할 예정이다.

나동연 시장은 "모바일 스탬프투어가 관광객 방문을 지역 상권 소비로 연결하는 계기가 되길 기대한다"며 "참여업체들과 함께 양산만의 매력을 담은 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

'2026년 양산시 모바일 스탬프투어'는 모바일 앱 'K스탬프투어'를 통해 참여할 수 있으며, 지정 장소 방문 시 GPS 기반 자동 인증 방식으로 스탬프가 적립된다.

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양산 12경을 포함한 관광명소 30개소로 구성된 상시 인증 코스가 운영 중이며, 인증 개수에 따라 편의점 기프티콘이 선착순 지급된다. 또 30개소 완주자에게는 추첨을 통해 배달 기프티콘이 제공되는 참여형 관광 프로그램으로 현재 성황리에 운영되고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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