공·사립유치원 대상 실내 놀이 공간 구축



신체·예술·독서 등 놀이 중심 교육환경 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 유아의 놀 권리를 보장하고 놀이 중심 유아교육 과정을 안정적으로 운영하기 위해 올해 부산지역 공·사립유치원 60곳에 안심 놀이 환경을 조성한다.

부산교육청이 올해 유치원 60곳에 ‘안심 놀이 환경’을 조성한다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 '2026 안심(실내) 놀이 환경 조성 사업'으로, 공모를 통해 선정된 공립유치원 10개 원과 사립유치원 50개 원 등 총 60개 유치원을 대상으로 추진된다.

부산교육청은 각 유치원의 여건과 수요를 반영해 유아·놀이 중심 교육과정 운영에 최적화된 실내 공간을 조성할 계획이다.

조성 공간은 유치원 특성과 수요에 맞춰 ▲활발한 신체 활동을 위한 신체놀이 공간 ▲감성과 창의력을 키우는 예술문화 체험 공간 ▲정서적 안정을 지원하는 독서 공간 등 세 가지 테마로 구성된다. 이를 통해 유아들이 다양한 체험 활동을 하며 자연스럽게 성장할 수 있는 교육환경을 마련한다는 방침이다.

부산교육청은 지난 2023년부터 유치원별 특색을 반영한 창의적이고 안전한 놀이 환경 조성 사업을 추진해 왔다. 지난 3년간 108개 유치원에 대한 환경 조성을 완료했으며, 올해 60개 원이 추가되면 총 168개 유치원의 놀이 환경이 현대화된다.

부산교육청은 유아들이 마음껏 탐색하고 놀이하며 다양한 경험을 쌓을 수 있는 질 높은 놀이 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

AD

김석준 교육감은 "유아들이 흥미와 관심에 따라 주도적으로 놀이에 참여하며 행복하게 성장할 수 있도록 쾌적하고 안전한 교육환경을 마련하는 것이 중요하다"며 "아이들이 놀이를 통해 건강한 자아를 형성하고 사회적 역량을 키울 수 있도록 내실 있는 유치원 운영 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>