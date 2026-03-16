정명근 화성시장 “민생경제 안정 총력”

지역화폐 500억 확대 등 민생대책 가동

송옥주·권칠승·전용기 국회의원 참석

정부·국회와 협력…추경예산안·지역현안 논의

경기 화성특례시(시장 정명근)는 16일 시청 상황실에서 중동지역 분쟁 장기화에 따른 지역경제 영향 최소화를 위해 '민생안정 대응 당정 정책간담회'를 개최했다.

정명근 화성특례시장(앞줄 가운데)과 국회의원, 시 의원 등 주요 내빈들이 16일 당정 정책간담회를 마친 후 기념 촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회에는 화성특례시장을 비롯해 송옥주· 권칠승· 전용기 국회의원, 배정수 화성특례시의회 의장과 시·도의원, 시 관계 공무원 등이 참석했으며, 고유가 및 물가 상승 등 대외 불확실성 확대에 대응하기 위한 분야별 민생 안정 대책과 지역 주요 현안 사업에 대한 협력 방안을 집중 논의했다.

이날 회의에서는 ▲민생안정 분야별 대응 방안 ▲소상공인·기업 지원 대책 ▲교통·에너지 수급 대응 ▲농축수산 분야 대응 ▲취약계층 보호 방안과 지역구별 주요 현안 사업에 대한 논의가 진행됐다.

화성특례시는 국제 유가 및 원자재 가격 변동에 선제적으로 대응하기 위해 관계 부서 합동 TF를 운영하고 있으며, 유가 동향·생필품 가격·물류 상황 등을 상시 점검하고 있다. 또한 지역화폐 발행 규모 월 500억원으로 확대, 난방비 및 물류비 긴급 지원 등 체감형 민생 대책을 추진해 경제위기 확산을 사전에 차단한다는 방침이다.

이와 함께 시는 민생경제 안정을 위한 제1회 추가경정예산을 1902억원 규모로 편성했다. 이번 추경에는 ▲복지 및 민생안정 대응 165억 원 ▲3기 신도시 관련 도시공사 현금 출자 400억원 ▲시민 건의사업 80억원 등이 포함됐다.

아울러 ▲'제5차 국가철도망 구축계획' 반영 건의사업 ▲화성특례시법원 신설 추진 ▲서울경마공원 화옹지구 유치 ▲봉담3 공공주택지구 추진 ▲동탄2지구 광역비즈니스콤플렉스 개발계획 변경 ▲분당선 연장 예비타당성 조사 ▲남동탄 권역 교통 인프라 개선 등 지역 현안에 대해서도 폭넓은 협력 방안을 논의했다.

정명근 화성특례시장은 "국제 정세 불안으로 경제 불확실성이 커지고 있는 상황에서 시민의 삶을 지키는 것이 지방정부의 최우선 과제"라며 "가용 재원을 신속히 투입하고 관계 기관과 긴밀히 협력해 민생경제 안정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 참석 국회의원들 또한 민생경제 안정을 위해 시와 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편, 시는 지난해 특별교부세 72억원(15개 사업)과 특별조정교부금 179억원(47개 사업)을 지원받았으며, 올해에도 지역 현안 해결과 민생 안정을 위한 재원 확보에 지속 노력할 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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