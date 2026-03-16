중동 정세 여파 점검… 지역경제 영향 최소화 추진

경남 함양군이 최근 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승 가능성에 대비해 지역경제 안정 대책 마련에 나섰다.

진병영 함양군수는 16일 오전 군청 대회의실에서 열린 간부회의에서 중동 사태로 인한 유가 상승 등 경제 여파로 서민경제 위축이 우려된다며 민생과 밀접한 분야의 물가안정 관리 강화 방안을 마련할 것을 지시했다.

함양군, 중동 정세 불안 대응 지역경제 안정 대책 논의 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

진 군수는 "중동 정세 장기화 가능성에 대비해 소상공인과 지역경제에 미치는 영향을 면밀히 살피고 선제적으로 대응해 달라"고 당부했다.

이날 회의에서는 함양군수를 비롯해 담당관과 과·소장 등이 참석한 가운데 물가안정 관리 강화를 위한 결의도 함께 진행됐다.

이어 오후에는 군청 재난종합상황실에서 경제복지국장을 비롯해 일자리경제과, 산삼 항노화와, 보건행정과, 농축산과 농산물유통과 등 민생과 밀접한 분야의 관련 부서가 참여한 가운데 물가안정 대책 회의를 열었다.

회의에서는 농·축·수산물과 서비스 분야 등 주요 생활물가 상승 요인을 점검하고, 중동 정세 변화에 따른 정부 대응 계획을 분석해 함양군 실정에 맞는 대응 방안을 논의했다.

특히 국제 유가 상승에 따른 지역경제 영향을 최소화하기 위해 유류 가격 안정적 관리와 유통 질서 확립, 취약계층 에너지 복지 지원 확대 등 민생경제 보호 대책을 중점적으로 검토했다.

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군 관계자는 "중동 정세 변화에 따른 국제 유가 상승 등 경제 상황을 지속해서 모니터링하고, 지역 실정에 맞는 물가 안정 대책과 서민경제 보호 정책을 적극적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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