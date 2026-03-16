경기 동두천시는 2026년 '학부모 교육 역량 강화 지원사업'에 대한 공모를 오는 23일부터 27일까지 5일간 진행한다고 16일 밝혔다. 이 사업은 학교 교육과정 및 교육활동과 연계된 학교 학부모회 활동을 지원하여 학부모회 운영을 활성화하기 위해 추진된다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모 사업은 2025년에 처음 도입됐다. 지난해 관내 3개 학교 학부모회를 대상으로 시범 운영한 결과, 학부모 참여 확대와 학교 교육활동 지원에 긍정적인 효과가 나타남에 따라 올해는 지원 대상을 5개 학부모회로 확대해 추진할 계획이다.

이에 학부모회 활동 계획의 적정성과 학교 교육 프로그램 개선 기여도 등을 종합적으로 심사해 관내 초중고 학부모회 중 5개 학부모회를 선정하여 각 학부모회당 활동 운영비 200만원을 지원할 예정이다.

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동두천시는 해당 사업을 통해 학교 운영에 대한 의견 제시, 학교 교육 모니터링 등 교육 현안에 대한 학부모 의견을 청취할 계획이다. 더불어, 학부모 교육 역량 강화를 통해 교육 주체로서의 역할과 자긍심을 높여 더욱 건강한 교육 환경 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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