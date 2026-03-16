사회복지기관과 맞춤형 프로그램 지원



목도 해안가 일대 환경정화 캠페인 실시

S-OIL은 16일, 울산시청에서 울산지역 어려운 이웃 지원과 환경 보호를 위해 울산시자원봉사센터(이사장 김종길)에 '2026S-OIL 햇살나눔 자원봉사 활동지원금' 1억원을 전달했다.

S-OIL 안종필 울산공장부사장은 16일 울산시청에서 김두겸 시장(중앙)이 참석한 가운데 2026 햇살나눔 자원봉사활동 지원금 1억원을 김종길 울산시자원봉사센터 이사장에게 전달한 뒤 기념촬영하고 있다. S-OIL 제공 AD 원본보기 아이콘

전달식에는 김두겸 울산시장과 S-OIL 안종필 부사장, 울산시자원봉사센터 김종길 이사장 등이 참석했으며, S-OIL이 전달한 지원금은 울산 내 어려운 이웃을 위한 맞춤형 복지 프로그램과 지역 환경정화 활동에 사용될 예정이다.

주요 사업으로는 ▲울산시장애인체육관, 울산남구종합사회복지관 등 지역 내 7개 사회복지기관의 맞춤형 프로그램지원 ▲울주군 목도 해안가 일대 환경정화 캠페인 ▲임직원 자원봉사 교육 ▲'자원봉사 나눔 페스타' 지원 등이 있다.

특히 '햇살 나눔 자원봉사 프로그램 지원사업'은 S-OIL 사회봉사단 7개 팀이 각 복지시설과 1:1로 매칭돼 연간 10∼12회에 걸쳐 정기적인 봉사활동에 참여함으로써, 단순한 금전적 지원을 넘어 기업 구성원들이 지역 공동체의 일원으로 직접 소통하며 사회적 책임을 다한다는 점에서 의미가 깊다.

S-OIL 안종필 부사장은 "이번 햇살나눔 지원금이 어려운 이웃들에게 실질적인 힘이 되고, 깨끗한 울산의 환경을 지키는 마중물이 되길 바란다"며 "S-OIL은 앞으로도 기업 시민으로서 사회적 책임을 다하며 울산과 함께 지속가능한 성장을 만들어가겠다"고 말했다.

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울산시자원봉사센터 김종길 이사장은 "S-OIL의 지속적인 후원으로 기업 임직원 자원봉사가 활성화되고 이를 통해 더 행복한 도시로 거듭나길 기대한다"라며 감사함을 전했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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