[특징주]KAI, 한화시스템과 협력 강화 기대감에 4%↑

한화시스템, KAI 지분 매입

경쟁사인 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 142,600 전일대비 1,800 등락률 -1.25% 거래량 347,583 전일가 144,400 2026.03.16 09:27 기준 관련기사 한화시스템, KAI 지분 0.58% 매입…7년 만에 재투자 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? 전 종목 시세 보기 이 지분을 확보한 한국항공우주 한국항공우주 close 증권정보 047810 KOSPI 현재가 192,200 전일대비 9,500 등락률 +5.20% 거래량 497,741 전일가 182,700 2026.03.16 09:27 기준 관련기사 한화시스템, KAI 지분 0.58% 매입…7년 만에 재투자 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 산업(KAI)의 주가가 상승세다.

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16일 오전 9시14분 기준 한국항공우주는 전 거래일 대비 6900원(3.78%) 오른 18만9600원에 거래됐다.

한화시스템은 지난해 11월 KAI 보통주 56만6635주를 599억원에 매수했다고 사업보고서를 통해 밝혔다. 이는 KAI 전체 주식의 0.58%다. 5% 미만 보유는 대량 보유 공시 의무 대상이 아니기 때문에 사업보고서 제출을 통해 공개됐다. 한화시스템은 "지분취득 목적은 항공우주·방산 분야 사업과 협력 강화를 위한 것"이라고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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