16일부터 25일까지 진행

3단계 릴레이 프로모션 운영

일부 상품 타임딜 최대 50% 할인

구매 금액별 최대 12만5000원 쿠폰

알리익스프레스는 창립 16주년을 맞아 오는 25일까지 대규모 할인 행사 '16주년 그랜드 세일'을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 전자기기부터 식품, 가전, 건강기능식품, 아웃도어 용품까지 다양한 상품을 한 번에 구매할 수 있는 '원스톱 쇼핑' 환경을 강화한 것이 특징이다.

알리익스프레스 로고. 알리익스프레스 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 전 카테고리에 걸쳐 최대 80% 할인 혜택을 지원하며, 기간 한정 타임딜을 별도로 운영해 엄선된 상품을 한정 수량에 한해 최대 50% 할인한다.

우선 브랜드 '세일 데이(3월 16~19일)' 기간에는 컴퓨터·사무기기와 소비전자 카테고리를 중심으로 브랜드 할인 혜택이 제공된다. '스톡업 데이(3월 20~22일)'에는 식품·생활용품 등 일상 소비재(FMCG) 할인에 초점이 맞춰진다. 6만원 이상 구매 시 8800원을 즉시 할인하는 쿠폰이 제공된다.

마지막 '알급날(3월 23~25일)' 기간에는 소형 가전·제철 식품·건강기능식품·아웃도어 용품 등 시즌 교체 수요가 높은 상품을 중심으로 할인 혜택이 제공된다. 100만원 이상 구매 시 12만5000원을 즉시 할인하는 쿠폰이 적용된다.

알리익스프레스, 창립 16주년 그랜드 세일. 알리익스프레스 제공 원본보기 아이콘

이번 창립 기념 세일 기간 인공지능(AI) 기술 애호가들 사이에서 관심을 끌고 있는 AI 로봇 '리치 미니 라이트(Reachy Mini Lite)'도 선보인다.

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알리익스프레스 코리아 관계자는 "한국 소비자들이 카테고리별로 뚜렷한 선호도를 보인다는 점을 고려해 계절별 인기 상품군에 맞춰 이번 혜택을 전략적으로 설계했다"며 "앞으로도 계절 수요에 최적화된 카테고리 확장을 통해 고객의 일상 쇼핑 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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