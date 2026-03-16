한화운용 'PLUS 테슬라위클리커버드콜' ETF, 순자산 1000억 돌파

상장 3개월 만에 돌파

석달 연속 2%대 분배

한화자산운용은 ' PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 close 증권정보 0132K0 KOSPI 현재가 9,280 전일대비 15 등락률 -0.16% 거래량 36,896 전일가 9,295 2026.03.16 09:05 기준 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 1000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다. 3개월 연속 2%대 분배율을 토대로 개인 순매수가 지속적으로 유입된 결과로 풀이된다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 12일 기준 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF의 순자산은 1023억원을 기록했다. 지난해 12월9일 상장 이후 3개월 만이다.

예측 가능한 월중배당 분배금을 지급하면서 지속적으로 개인 순매수가 발생한 결과로 해석된다. PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 상장 이후 61일 동안 57일 개인 순매수가 유입됐다.

해당 ETF는 테슬라에 30%, 국고채 3년물에 70%에 투자하는 채권혼합형 ETF다. 테슬라 주간 콜옵션 50%를 고정 매도해 수취한 프리미엄을 주요 분배 재원으로 한다. 연 기대 분배율은 24% 수준이며, 지급 기준일은 매월 15일이다.

PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 상장 이후 3개월 연속 2%대 분배율을 유지 중이다. 1월 2.11%, 2월 2.06%에 이어 3월에도 2.06%의 월 분배율을 기준으로 분배금을 지급한다. 분배락 전일(11일) 종가 기준 월 분배금은 주당 195원이다.

아울러 절세계좌를 통해 투자한다면 분배금에 대한 과세이연 효과를 누릴 수 있다. PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF의 주요 분배재원인 콜옵션 매도 프리미엄은 미국의 원천징수 대상이 아니다.

한편, 테슬라는 올해 휴머노이드 로봇 '옵티머스 3세대' 공개와 로보택시 전용 모델 '사이버캡' 양산을 앞두고 있다. 자율주행 소프트웨어 FSD의 중국·유럽 확대도 예정돼 있어 추가 성장 모멘텀이 기대되는 상황이다.

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금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "상장 이후 현재까지 약 3개월간 테슬라 주가는 약 8.4% 하락했지만, PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 분배금 재투자 감안 시 약 0.4% 하락에 그쳤다"며 "채권 혼합을 통해 안정성을 더하고 테슬라 특유의 변동성을 높은 옵션 프리미엄으로 바꿔 분배금을 지급하는 만큼 테슬라 주가가 횡보하거나 하락하는 국면에서도 높은 방어력을 보여줄 수 있다"고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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